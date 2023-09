La Municipalidad de Lima ha tomado una medida drástica al clausurar el emblemático Estadio de San Marcos, una decisión que ha generado preguntas y controversias en la comunidad. ¿Qué es lo que ha motivado este cierre y qué presentaciones se encuentran en peligro tras esta dura medida? En la siguiente nota responderemos estas interrogantes.

¿POR QUÉ LA MUNICIPALIDAD DE LIMA CLAUSURÓ EL ESTADIO DE SAN MARCOS?

La Municipalidad de Lima ha anunciado el cierre del Estadio San Marcos, en respuesta a las constantes quejas de los vecinos y estudiantes universitarios debido al ruido generado por los conciertos realizados en este recinto. La contaminación sonora y la perturbación del orden público fueron los principales motivos detrás de esta decisión.

El último evento que se llevó a cabo en el estadio, el Reggaeton Music Festival, congregó a una multitud de 35 mil personas que disfrutaron de actuaciones de destacados artistas urbanos internacionales. Sin embargo, este espectáculo agotó la paciencia de los residentes locales y de los propios estudiantes, quienes denunciaron que el ruido generado durante los ensayos interrumpía las clases universitarias.

Los vecinos, además, señalaron que el sonido de los equipos y altavoces excedió los límites permitidos de 70 decibeles para eventos de esta envergadura. Como respuesta, organizaron un plantón para expresar su rechazo a la celebración de tales eventos en el Estadio San Marcos.

¿QUÉ CONCIERTOS PELIGRAN POR LA CLAUSURA DEL ESTADIO DE SAN MARCOS?

Entre los meses de septiembre y octubre se iban a realizar una serie de presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Ahora, la incertidumbre ronda entre los organizadores por la medida que deja sin lugar estos eventos, entre los shows en peligro destacan la celebración de los 47 años de Agua Marina, el show de Thw Weeknd, el concierto de Rauw Alejandro y más.

El primer concierto afectado será el de la banda de rock metal Manowar, quienes tenían planeado presentarse por primera vez en Perú este jueves 14 de septiembre. Otro de los shows afectados es la celebración de los 47 años del grupo de cumbia Agua Marina, quienes iban a deleitar al público con un concierto especial el 29 de septiembre.

En octubre, el escenario es similar ya que iban a realizarse tres grandes shows de talla internacional. El viernes 13 de octubre DJ Tiesto iba a ofrecer lo mejor de la música electrónica al público peruano, mientras The Weeknd, quien hizo un sold out para su concierto del domingo 22 de octubre, llegaría a Perú como parte de su gira “The After Hours Tour”.

Finalmente, el cantante urbano Rauw Alejandro también vería afectado su concierto en Perú del próximo sábado 28 de octubre. Él iba a regresar a la capital peruana como parte de la gira promocional “Saturno World Tour”.