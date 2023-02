Horacio Baldessari es un ex jugador de fútbol, de nacionalidad argentina y hace muchos años llegó al Perú para vestir las camisetas de dos clubes peruanos: Deportivo Municipal y Sporting Cristal, convirtiéndose ídolo de este último. Ahora, ‘La Pepa’ Baldessari se regresa a su país natal ¿Cómo se siente el ex futbolista con esto?

Hace más de treinta años, ‘La Pepa’ Baldessari llegó al Perú para jugar en Deportivo Municipal y Sporting Cristal. Horacio destacó mucho en este último club y en la actualidad es considerado ‘ídolo’ para la hinchada celeste.

¿POR QUÉ MOTIVO LA PEPA BALDESSARI SE REGRESA A SU PAÍS NATAL?

El ex jugador de Cristal, dio conocer hace poco, que su situación económica no está yendo bien, no puede solventarse en el Perú.

Esta noticia preocupó a sus amigos cercanos; así como también a la hinchada del equipo del Rimac que le tiene un gran aprecio. La Pepa logró recibir ayuda y con eso, se estaría regresando a su país natal.

En una entrevista que tuvo para el programa Teledeportes, Horacio indicó que “está con los días contados” en la capital peruana y retornará a su querida territorio argentino. No obstante, en medio de tanta pena, sostuvo que es una decisión muy difícil porque ama mucho el Perú y es probable que cuando esté allá, sus emociones puedan jugarle una mala pasada.

“Te encuentro con una maleta, tal vez las últimas horas..”, declaró a Teledeportes.

“Sí mi hermano, estamos ya prácticamente con los días contaditos. Una decisión que me tocó horrores Raúl (nombre del periodista), pero desgraciadamente tengo que hacerlo”, indicó La ‘Pepa’ Baldessari.

“Treinta y tres años se pasaron en un abrir y cerrar de ojos para tu vida”, agregaba el enviado del espacio televisivo.

A lo cuál, Horacio Baldessari acotó: “La edad de Cristo, fiera, te das cuenta, espero que no me crucifiquen cuando llegue a Argentina. Sí, solamente yo sé lo que estoy sintiendo por dentro al tener que dejar el país, pero también soy consciente de que si esto me va a llevar a la depresión va a tener un final horrible”.