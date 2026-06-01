Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Baby boomers toman como importante el trabajo dentro de su identidad personal (Foto: Pexels)
Los Baby boomers toman como importante el trabajo dentro de su identidad personal (Foto: Pexels)
Por Redacción EC

La relación de las personas con el trabajo suele estar influenciada por la generación a la que pertenecen y el contexto en el que crecieron. De esta manera, para algunos grupos el empleo representa un elemento clave de su identidad y desarrollo personal, para otros existe una mayor relevancia el equilibrio entre la vida laboral y personal, el bienestar emocional y la disponibilidad de tiempo libre. Diversas investigaciones sobre psicología y conducta laboral han identificado diferencias significativas entre los Baby Boomers y las generaciones más jóvenes en cuanto a sus prioridades y expectativas frente al trabajo. Los Baby Boomers son la generación nacida aproximadamente entre 1946 y 1964, durante los años que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Generación Z está integrada por personas nacidas aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2010. Se caracteriza por haber crecido en un entorno digital.