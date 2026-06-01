La relación de las personas con el trabajo suele estar influenciada por la generación a la que pertenecen y el contexto en el que crecieron. De esta manera, para algunos grupos el empleo representa un elemento clave de su identidad y desarrollo personal, para otros existe una mayor relevancia el equilibrio entre la vida laboral y personal, el bienestar emocional y la disponibilidad de tiempo libre. Diversas investigaciones sobre psicología y conducta laboral han identificado diferencias significativas entre los Baby Boomers y las generaciones más jóvenes en cuanto a sus prioridades y expectativas frente al trabajo. Los Baby Boomers son la generación nacida aproximadamente entre 1946 y 1964, durante los años que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Generación Z está integrada por personas nacidas aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2010. Se caracteriza por haber crecido en un entorno digital.

¿Qué diferencia existe entre la generación de los Baby Boomers con la Generación Z en relación al trabajo?

Los Baby Boomers se caracterizan por haber crecido en una etapa de expansión económica, estabilidad laboral y desarrollo industrial en muchos países, lo que influyó en una visión del trabajo centrada en el esfuerzo, la disciplina y la permanencia en una misma organización durante largo tiempo. Por otro lado, la Generación Z, por haber crecido en un entorno digital, valoran la flexibilidad laboral y priorizan el bienestar personal, el equilibrio entre trabajo y vida privada. Para muchos integrantes de la generación entre 1946 y 1964, el empleo no solo representó una fuente de ingresos, sino también una parte importante de su identidad personal y profesional, razón por la cual suelen valorar la lealtad a la empresa, la experiencia acumulada y el compromiso con la carrera laboral. Asimismo, la Generación X presentan una creencia significativamente mayor en la importancia del trabajo en comparación con las generaciones Y y Z.

¿Cómo se descubrió el resultado del comportamiento laboral de estas generaciones que permanecen en nuestros entornos?

Un estudio publicado en la revista científica Anales de Psicología examinó cómo diferentes generaciones entienden y valoran el trabajo dentro de sus proyectos de vida. La investigación incluyó a integrantes de los Baby Boomers, la Generación X, la Generación Y (millennials) y la Generación Z, cuyas actitudes laborales fueron evaluadas mediante un cuestionario especializado en ética del trabajo. A través de este análisis, los investigadores buscaron identificar cómo han evolucionado los valores vinculados al empleo y cuáles son las diferencias en la percepción del esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso profesional entre los distintos grupos generacionales. Los resultados revelaron que los Baby Boomers tienden a otorgar al trabajo un papel más relevante dentro de su vida cotidiana en comparación con las generaciones más jóvenes. Los especialistas señalaron que estas diferencias responden, en gran medida, a las condiciones históricas, económicas y sociales que marcaron la formación de cada generación. Asimismo, los aspectos como la estabilidad en el empleo, las posibilidades de crecimiento profesional y las expectativas culturales de cada época influyen de manera decisiva en la forma en que las personas conciben su relación con el trabajo y el significado en sus vidas.

Conoce los otros factores por las cuales las personas mantienen su relación con el trabajo y lo que significa para ellos

El entorno social, económico y cultural son influyentes en las generaciones de hoy en día. Estos factores podrían ser: la situación económica del país, las oportunidades laborales disponibles, los valores transmitidos por la familia, el nivel educativo, las expectativas sobre éxito y bienestar personal. Los investigadores concluyeron que las diferencias entre generaciones son reales, aunque no pueden explicarse únicamente por la edad de las personas. Según señalaron, varían también son el resultado de profundas transformaciones culturales que han influido en la manera en que cada grupo concibe el esfuerzo, define el éxito y asigna importancia al trabajo dentro de su proyecto de vida. Es por ello, los investigadores indican que no existe una generación “más trabajadora” que otra, sino distintas maneras de entender el lugar que ocupa el trabajo dentro de nuestra vida.