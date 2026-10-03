Una charla sobre el clima, la política o la economía puede parecer poco atractiva antes de comenzar. Cuando un tema no despierta nuestro interés, solemos pensar que hablar sobre él será monótono y preferimos guardar silencio. Sin embargo, una investigación reciente encontró que esa percepción inicial puede hacernos calcular mal cuánto disfrutaremos realmente una conversación. El estudio, publicado en abril de 2026 en el Journal of Personality and Social Psychology, analizó nueve experimentos con cerca de 1.800 personas y encontró un patrón constante: las charlas sobre asuntos considerados aburridos suelen disfrutarse más de lo esperado. A continuación, te contamos qué descubrieron los investigadores y por qué nuestras expectativas pueden engañarnos.

¿POR QUÉ UNA CONVERSACIÓN QUE PARECE ABURRIDA PUEDE TERMINAR SIENDO AGRADABLE?

La investigación, liderada por Elizabeth Trinh, de la Universidad de Michigan, analizó cómo las personas anticipan el disfrute de una conversación antes de tenerla. Para ello, los participantes calificaron diferentes asuntos que consideraban poco interesantes y luego estimaron cuánto disfrutarían hablando sobre ellos.

Los investigadores utilizaron temas muy variados, como las guerras mundiales, libros de no ficción, acciones, gatos y dietas veganas. En otras pruebas, los propios participantes propusieron asuntos que les parecían aburridos, entre ellos las matemáticas, las cebollas y Pokémon. Después de conversar, tuvieron que valorar nuevamente la experiencia. En los distintos experimentos, las personas terminaron disfrutando más de esas conversaciones de lo que habían previsto, según informa el diario Clarín.

(Foto referencial: Magnific)

¿QUÉ HACE QUE UNA CHARLA CAMBIE CUANDO COMIENZA LA INTERACCIÓN?

El problema de nuestras predicciones es que, antes de conversar, solemos concentrarnos principalmente en el tema. Si algo no nos interesa, podemos asumir que hablar sobre ello tampoco será divertido. No obstante, una conversación real incorpora elementos que resulta difícil imaginar con anticipación.

Las respuestas del interlocutor, sus preguntas, las experiencias que comparte, las bromas y la posibilidad de sentirse escuchado transforman la experiencia. Por eso, el interés no depende únicamente del asunto tratado, sino también de la dinámica que se genera entre quienes participan.

¿EL EFECTO TAMBIÉN APARECE ENTRE AMIGOS Y DESCONOCIDOS?

Los investigadores comprobaron que este patrón no dependía de una única forma de interacción. Algunas personas conversaron con amigos y otras con desconocidos. Además, hubo intercambios realizados cara a cara y otros mediante plataformas virtuales.

También se modificaron las condiciones relacionadas con la elección del tema e incluso se analizaron situaciones en las que ambos participantes coincidían en considerar aburrido el asunto. Aun así, la tendencia permaneció: la experiencia final solía superar las expectativas iniciales.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿POR QUÉ NUESTRAS EXPECTATIVAS PUEDEN HACERNOS EVITAR CONVERSACIONES?

Pensar que una charla será poco interesante puede influir directamente en nuestra decisión de iniciarla. Una persona podría evitar hablar con un vecino, compañero de trabajo o desconocido porque considera que no tendrá nada interesante que decir. El estudio sugiere que esa conclusión puede ser demasiado negativa.

Los autores relacionan este resultado con investigaciones anteriores sobre la importancia de las relaciones sociales y la soledad, aunque aclaran que este trabajo no demuestra que conversar sobre temas aburridos mejore directamente la salud mental. Su aporte es más concreto: al evaluar una posible conversación, podemos darle demasiado peso al tema y muy poco a la interacción que todavía no hemos experimentado.

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