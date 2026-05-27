A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, miles de aficionados en distintas partes del mundo han manifestado su descontento por la marcada diferencia entre el valor oficial de las entradas y los elevados precios que aparecen en la reventa. Si bien la FIFA aseguró que existirán boletos a precios accesibles para determinados encuentros, diversas plataformas digitales ya ofrecen tickets con costos exorbitantes, situación que ha provocado controversia y un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que el torneo se ha transformado en un evento prácticamente inaccesible para gran parte de los seguidores del fútbol, otros afirman que esta problemática responde a la lógica comercial que predomina en los grandes espectáculos deportivos organizados en territorio estadounidense. A continuación, conoce cuál es la explicación brindada por la FIFA y por qué el precio de las entradas sigue generando tanta discusión entre los hinchas.

¿Por qué las entradas del Mundial 2026 están tan caras? Esto explican expertos

La incomodidad entre los aficionados al fútbol nace de la enorme diferencia existente entre el discurso oficial y lo que realmente ocurre en el mercado de entradas. Mientras la FIFA sostiene que su política de precios incluye alternativas económicas para distintos sectores del público, muchos hinchas se enfrentan a valores exageradamente elevados al intentar conseguir boletos mediante plataformas de reventa.

Aunque el organismo asegura que busca “garantizar acceso justo a nuestro juego tanto para los aficionados ya existentes como para los potenciales”, la implementación de sistemas de precios dinámicos en Estados Unidos ha provocado que las entradas alcancen cifras desproporcionadas en internet. Esta situación ha generado críticas debido a que, para numerosos seguidores, la idea de un torneo accesible e inclusivo termina perdiendo credibilidad frente a la especulación del mercado secundario.

¿Qué dice la FIFA sobre esta situación?

El ente rector del balompié argumenta que diseñó una escala de precios muy diversa que se amolda a lo que el público exige en cada compromiso. Para demostrarlo, aseguran haber lanzado más de 100.000 pases económicos dentro de la denominada ‘categoría 4’ con un valor de 60 dólares, reservando incluso un millar de estos para el encuentro definitivo. Adicionalmente, justifican las fluctuaciones explicando que su metodología “está en línea con las tendencias de la industria en distintos deportes y espectáculos, donde se ajustan los precios para optimizar las ventas y la asistencia”.

En esta línea, la FIFA remarcó que los ingresos generados por la Copa del Mundo no tienen fines privados. De acuerdo con la organización, el dinero obtenido será destinado al desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 asociaciones miembro alrededor del mundo.

Así funciona el mercado de reventa legal en Estados Unidos

En Estados Unidos, las normas vigentes permiten la reventa digital de entradas sin mayores restricciones, dejando que intermediarios y plataformas establezcan libremente los precios según la demanda. Este modelo comercial, frecuente en eventos como el Super Bowl o las finales de la National Basketball Association, ha llevado a que para la FIFA World Cup aparezcan boletos publicados con cifras exorbitantes que incluso sobrepasan el millón de dólares.

Sin embargo, especialistas explican que muchos de esos valores funcionan como estrategias de mercado y suelen ajustarse dependiendo del interés real de los compradores. La situación ha generado reacciones irónicas dentro del propio entorno futbolístico. Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bromeó afirmando que si alguien está dispuesto a pagar dos millones de dólares por una entrada, él mismo le ofrecería “hot dog y bebida” para disfrutar del espectáculo.