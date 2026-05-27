Por Kenyi Peña Andrade

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, miles de aficionados en distintas partes del mundo han manifestado su descontento por la marcada diferencia entre el valor oficial de las entradas y los elevados precios que aparecen en la reventa. Si bien la FIFA aseguró que existirán boletos a precios accesibles para determinados encuentros, diversas plataformas digitales ya ofrecen tickets con costos exorbitantes, situación que ha provocado controversia y un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que el torneo se ha transformado en un evento prácticamente inaccesible para gran parte de los seguidores del fútbol, otros afirman que esta problemática responde a la lógica comercial que predomina en los grandes espectáculos deportivos organizados en territorio estadounidense. A continuación, conoce cuál es la explicación brindada por la FIFA y por qué el precio de las entradas sigue generando tanta discusión entre los hinchas.