En muchos países de América Latina, cargar combustible todavía implica la presencia de un trabajador que atiende a los conductores, pero en Estados Unidos la escena es completamente distinta. En la mayoría de estaciones de servicio, los propios clientes bajan de sus vehículos y realizan todo el proceso sin ayuda. Aunque para algunos esto parece algo normal, detrás de esta decisión existe una estrategia que combina ahorro de dinero, rapidez y automatización. Sin embargo, también hay quienes creen que este modelo afecta miles de empleos y reduce el trato humano. A continuación, te contamos por qué este sistema se convirtió en una característica habitual en Estados Unidos y cómo esta discusión ya alcanza a otros sectores impulsados por la tecnología y la inteligencia artificial.

¿POR QUÉ EN ESTADOS UNIDOS LOS CLIENTES CARGAN SU PROPIA GASOLINA?

El sistema de autoservicio se expandió hace décadas en Estados Unidos debido a que las empresas buscaron reducir gastos y agilizar la atención. Al eliminar despachadores, las estaciones necesitan menos personal y pueden atender más vehículos en menos tiempo.

Además, muchas compañías consideran que este modelo disminuye errores durante el cobro y evita algunos problemas relacionados con fraudes o pérdidas. Para millones de estadounidenses, detenerse en una gasolinera y cargar combustible por cuenta propia ya forma parte de la rutina diaria.

Imagen referencial creada por GEC usando la IA de Gemini

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AUTOSERVICIO?

Quienes apoyan este modelo aseguran que ofrece varios beneficios importantes:

Reduce costos operativos para las empresas.

Permite una atención más rápida.

Disminuye la exposición de trabajadores a químicos y altas temperaturas.

Hace más eficiente el funcionamiento de las estaciones.

Sin embargo, el sistema también recibe críticas. Muchas personas consideran que la desaparición de despachadores elimina oportunidades laborales para miles de familias. Además, adultos mayores o personas con discapacidad pueden enfrentar dificultades al momento de abastecer sus vehículos.

Para otros conductores, la ausencia de trabajadores también representa la pérdida de una atención más cercana y personalizada, según informa Badabun.

(Foto: Pixabay/andreas160578).

¿ESTE DEBATE VA MÁS ALLÁ DE LAS GASOLINERAS?

La discusión sobre las estaciones de servicio refleja algo mucho más grande: el avance de la automatización en distintos sectores. Actualmente, supermercados, bancos y restaurantes utilizan cada vez más cajas automáticas, pantallas digitales y sistemas inteligentes para reemplazar tareas realizadas antes por personas. Incluso la inteligencia artificial ya participa en trabajos administrativos y de atención al cliente.

Entonces el verdadero debate no gira únicamente en torno a la gasolina, sino al equilibrio entre modernizar servicios y mantener empleos humanos.

¿CÓMO PUEDES AHORRAR COMBUSTIBLE SEGÚN LOS EXPERTOS?

Según recoge Telemundo de la opinión de distintos expertos, se pueden realizar varias acciones simples para gastar menos gasolina. Una de las principales sugerencias es comparar precios mediante aplicaciones móviles antes de llenar el tanque.

También aconsejan revisar constantemente la presión de las llantas, ya que conducir con neumáticos desinflados aumenta el consumo de combustible. Otra recomendación importante es evitar aceleraciones bruscas y frenadas repentinas.

Además, especialistas indican que no siempre es necesario comprar gasolina prémium, salvo que el fabricante del vehículo lo exija. Retirar accesorios externos como barras o cajas de carga también puede ayudar a mejorar el rendimiento del automóvil.

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