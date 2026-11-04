Quienes tienen gatos en casa pueden llevarse una sorpresa cuando escuchan, especialmente durante la noche, una serie de maullidos intensos, chillidos y sonidos que parecen auténticos gritos. Aunque a primera vista podría parecer que los animales están peleando o que alguno siente miedo, lo que ocurre durante el apareamiento tiene una explicación relacionada con su propia anatomía y comportamiento reproductivo. En el caso de las gatas, estos sonidos no son extraños ni necesariamente indican que estén en peligro. Detrás de esa reacción existe un proceso fisiológico particular: el órgano reproductor del macho tiene características que estimulan a la hembra durante la cópula y desencadenan una respuesta que puede resultar bastante ruidosa. Por eso, entender qué sucede en ese momento permite conocer mejor el comportamiento de los felinos y distinguir una reacción propia de su reproducción de una situación que realmente necesita atención.

El apareamiento felino tiene una particularidad anatómica

Una de las principales razones de los gritos de las gatas está relacionada con la anatomía del pene del gato macho. A diferencia de otros mamíferos, este órgano presenta pequeñas estructuras rígidas conocidas como espículas, que están orientadas hacia atrás y producen estimulación durante la cópula.

Esta característica hace que el apareamiento pueda resultar incómodo para la hembra y explica parte de la reacción que suele manifestar al finalizar el contacto. No se trata de un sonido que emita sin motivo: responde a un estímulo físico propio del proceso reproductivo felino.

¿Por qué la gata grita justo cuando termina la cópula?

El momento más llamativo suele producirse cuando el macho se retira. Durante la separación, las espículas pueden generar una estimulación intensa en el aparato reproductor de la hembra, provocando que esta lance un chillido repentino.

Sin embargo, los sonidos no son iguales en todos los animales. Algunas gatas pueden emitir maullidos prolongados, mientras que otras reaccionan con un grito breve, se muestran inquietas o intentan alejarse rápidamente del macho. Estas respuestas forman parte de un comportamiento reproductivo que puede variar entre individuos.

La estimulación también cumple una función reproductiva

Más allá de los sonidos, esta particularidad anatómica tiene una función importante: contribuir a desencadenar la ovulación. Las gatas son consideradas ovuladoras inducidas, lo que significa que, a diferencia de otras especies, generalmente liberan sus óvulos como respuesta a la estimulación que reciben durante el apareamiento.

Por esta razón, la cópula puede repetirse varias veces durante el periodo de celo. La estimulación producida durante estos encuentros favorece la respuesta hormonal necesaria para que ocurra la ovulación y aumenta las posibilidades de reproducción. Así, los chillidos y las reacciones de la hembra están relacionados con un proceso biológico mucho más complejo de lo que parece.

¿Es normal que una gata grite durante el apareamiento?

Sí, los chillidos y maullidos intensos pueden formar parte del comportamiento habitual de una gata durante la reproducción. Incluso después de la cópula, algunas hembras pueden revolcarse por el suelo, lamerse los genitales o reaccionar de manera agresiva cuando el macho intenta acercarse nuevamente. Estas conductas no necesariamente significan que exista una lesión.

Sin embargo, es importante no asumir que cualquier grito es una respuesta reproductiva normal. Si la gata presenta sangrado, heridas, dolor persistente, dificultad para caminar o cambios importantes en su comportamiento, necesita una evaluación veterinaria. También conviene recordar que, si no se desea una camada, la esterilización es una alternativa para prevenir embarazos no planificados y evitar los ciclos de celo.