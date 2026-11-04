Por Redacción EC

Quienes tienen gatos en casa pueden llevarse una sorpresa cuando escuchan, especialmente durante la noche, una serie de maullidos intensos, chillidos y sonidos que parecen auténticos gritos. Aunque a primera vista podría parecer que los animales están peleando o que alguno siente miedo, lo que ocurre durante el apareamiento tiene una explicación relacionada con su propia anatomía y comportamiento reproductivo. En el caso de las gatas, estos sonidos no son extraños ni necesariamente indican que estén en peligro. Detrás de esa reacción existe un proceso fisiológico particular: el órgano reproductor del macho tiene características que estimulan a la hembra durante la cópula y desencadenan una respuesta que puede resultar bastante ruidosa. Por eso, entender qué sucede en ese momento permite conocer mejor el comportamiento de los felinos y distinguir una reacción propia de su reproducción de una situación que realmente necesita atención.

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