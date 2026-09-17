Por Redacción EC

Durante los últimos años, la manera de entender el trabajo ha cambiado y, para muchas personas, una profesión está relacionada con los intereses personales, los proyectos de vida y la búsqueda de satisfacción. Sin embargo, quienes hoy tienen entre 65 y 75 años vivieron una etapa en la que incorporarse al mundo laboral podía representar algo muy diferente. Sus primeras experiencias de trabajo estuvieron marcadas por un contexto social distinto al actual y por circunstancias que podían influir en las decisiones tomadas durante la juventud. ¿Qué había detrás de estas trayectorias y qué significado adquirió el trabajo para aquella generación? Descubre qué dice la psicología sobre esta experiencia y cómo pudo influir en su manera de entender la responsabilidad, la autonomía y la vida adulta.

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