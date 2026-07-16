¿Por qué Lima parece estar en verano en pleno invierno? La explicación que sorprendió a los especialistas | Foto: Andina
¿Por qué Lima parece estar en verano en pleno invierno? La explicación que sorprendió a los especialistas | Foto: Andina
Por José Templo

El invierno de 2026 está mostrando un comportamiento muy distinto al que los limeños suelen experimentar cada año. En lugar de amaneceres fríos, cielo cubierto y bajas temperaturas, la capital viene registrando días con un calor inusual que incluso ha permitido romper récords históricos para esta época. La sensación de estar viviendo jornadas más cercanas al verano ha despertado dudas entre la población, especialmente porque este cambio se produce en pleno mes de julio. Detrás de este escenario no hay una variación climática pasajera, sino un fenómeno que los especialistas monitorean desde hace varios meses. Además, los pronósticos indican que estas condiciones podrían prolongarse hasta el verano de 2027, con posibles impactos en distintas regiones del país y en actividades como la pesca y la agricultura.

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