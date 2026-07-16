El invierno de 2026 está mostrando un comportamiento muy distinto al que los limeños suelen experimentar cada año. En lugar de amaneceres fríos, cielo cubierto y bajas temperaturas, la capital viene registrando días con un calor inusual que incluso ha permitido romper récords históricos para esta época. La sensación de estar viviendo jornadas más cercanas al verano ha despertado dudas entre la población, especialmente porque este cambio se produce en pleno mes de julio. Detrás de este escenario no hay una variación climática pasajera, sino un fenómeno que los especialistas monitorean desde hace varios meses. Además, los pronósticos indican que estas condiciones podrían prolongarse hasta el verano de 2027, con posibles impactos en distintas regiones del país y en actividades como la pesca y la agricultura.

¿POR QUÉ LIMA ESTÁ REGISTRANDO TEMPERATURAS MÁS PROPIAS DEL VERANO?

El especialista del Senamhi, José Mesía, explicó que el origen de este escenario es el calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana. “Ahorita tenemos el Niño Costero, que es justamente lo que está generando todas estas condiciones, porque tenemos anomalías del agua de mar entre 5 o 6 grados por encima de lo normal”, señaló.

Además, precisó que en algunas estaciones meteorológicas las temperaturas han llegado a ubicarse “inclusive en 8 o 9 grados por encima de lo normal”, reflejando la intensidad del evento que afecta a la costa central y norte del país.

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¿QUÉ FACTORES HAN PERMITIDO QUE EL CALOR SE MANTENGA DURANTE TANTOS DÍAS?

Los especialistas explican que el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur ha reducido el efecto natural que normalmente ayuda a mantener frías las aguas frente a la costa peruana. Esto permitió el desplazamiento de grandes masas de agua cálida desde el Pacífico occidental mediante ondas Kelvin, además del ingreso de aguas cálidas provenientes del Golfo de Guayaquil.

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó que el calentamiento no solo se encuentra en la superficie del mar. “Hasta 200 metros por debajo de la superficie hay núcleos cálidos de hasta 8 o 9 grados de calentamiento. Por lo tanto, por mucho que soplen los vientos, difícilmente puede cambiar”, sostuvo.

¿POR QUÉ LIMA SIENTE MÁS EL CAMBIO DE TEMPERATURA QUE OTRAS CIUDADES?

Según los especialistas, el contraste resulta mayor porque la costa central normalmente registra aguas más frías que otras zonas del país. Cuando una masa de agua cálida llega a esta región, el incremento de temperatura se vuelve mucho más evidente.

Ávalos explicó que “esta porción frente a la costa central frente a Lima es más fría. Entonces, cuando entra esa anomalía, ese bolsón de aguas cálidas se nota más ese incremento de las temperaturas”. Esa diferencia explica por qué el calor resulta tan inusual para la población limeña durante una estación que tradicionalmente se caracteriza por el frío.

(Foto: GEC)

¿HASTA CUÁNDO PODRÍA EXTENDERSE ESTE FENÓMENO Y QUÉ EFECTOS TENDRÍA?

Las proyecciones de los organismos especializados indican que las condiciones cálidas podrían mantenerse hasta el verano de 2027. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) continúa con la alerta por Niño Costero y considera que el fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte durante los próximos meses, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) también advierte una alta probabilidad de un evento de gran magnitud en el Pacífico.

Ávalos recordó que este episodio no se parece al ocurrido en 2017. “Este evento se parece más bien al Niño 2023-2024, a los Niños que han durado aproximadamente entre 12 a 18 meses”, indicó.

Los especialistas también advierten que el calentamiento del océano podría provocar lluvias superiores a lo normal en la costa norte, afectar la pesca, generar estrés en cultivos, perjudicar a la industria textil y aumentar el riesgo de sequías en la sierra sur y parte de la Amazonía, por lo que recomiendan reforzar las medidas de prevención durante los próximos meses, según recoge Infobae.

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