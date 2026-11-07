¿Por qué llueve tanto en Lima? Fenómeno El Niño elevó las precipitaciones a niveles inusuales | Foto: Andina
¿Por qué llueve tanto en Lima? Fenómeno El Niño elevó las precipitaciones a niveles inusuales | Foto: Andina
Por José Templo

Lima atraviesa una temporada de lluvias poco habitual para una ciudad acostumbrada a registrar precipitaciones escasas durante el año. En los últimos meses, las lloviznas han ganado intensidad y frecuencia, especialmente en los distritos del sur de la capital, donde los registros muestran cifras superiores a las esperadas. Este comportamiento está relacionado con las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al Fenómeno El Niño, que han favorecido una mayor presencia de humedad sobre la costa peruana. La situación genera preocupación por los aniegos y la saturación de los suelos, mientras otras regiones del país se preparan para recibir lluvias más intensas. A continuación, te contamos qué factores explican este cambio en el clima, cuánto ha llovido en Lima y qué zonas podrían verse afectadas por las próximas precipitaciones.

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