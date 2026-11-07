Lima atraviesa una temporada de lluvias poco habitual para una ciudad acostumbrada a registrar precipitaciones escasas durante el año. En los últimos meses, las lloviznas han ganado intensidad y frecuencia, especialmente en los distritos del sur de la capital, donde los registros muestran cifras superiores a las esperadas. Este comportamiento está relacionado con las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al Fenómeno El Niño, que han favorecido una mayor presencia de humedad sobre la costa peruana. La situación genera preocupación por los aniegos y la saturación de los suelos, mientras otras regiones del país se preparan para recibir lluvias más intensas. A continuación, te contamos qué factores explican este cambio en el clima, cuánto ha llovido en Lima y qué zonas podrían verse afectadas por las próximas precipitaciones.

¿POR QUÉ EL FENÓMENO EL NIÑO PROVOCÓ MÁS LLUVIAS EN LIMA?

El incremento de las precipitaciones en la capital está relacionado con el calentamiento del mar y las alteraciones atmosféricas vinculadas al fenómeno de El Niño. Así lo explicó Grinia Ávalos, jefa del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quien señaló que estas condiciones favorecieron la concentración de humedad y la formación de nubes durante la primavera.

La influencia de estos factores hizo que las lloviznas aparecieran con mayor intensidad en sectores de Lima donde las lluvias suelen ser poco frecuentes. Por ello, el comportamiento registrado no corresponde únicamente a un episodio aislado, sino a una situación que se ha mantenido durante varios meses.

¿CUÁNTO HA LLOVIDO EN LIMA Y CÓMO SE COMPARA CON OTROS AÑOS?

Los registros muestran una diferencia considerable respecto a las condiciones habituales de la capital. Entre enero y noviembre, los distritos de Lima Sur acumularon aproximadamente 120 milímetros de precipitación, cuando lo normal para ese mismo período es alcanzar alrededor de 20 milímetros.

Esto significa que la cantidad de lluvia recibida equivale a casi seis veces el volumen esperado. Además, durante las últimas 24 horas se reportaron 11,7 milímetros de precipitación en esta parte de la ciudad, una cifra poco común para el clima árido que caracteriza a Lima, según informa Infobae.

¿CONTINUARÁN LAS LLOVIZNAS Y QUÉ RIESGOS EXISTEN?

El pronóstico meteorológico contempla nuevas lloviznas durante las próximas 24 horas en algunos sectores de Lima. Sin embargo, la cantidad de agua prevista sería menor y alcanzaría aproximadamente los tres milímetros.

Aunque se trata de una acumulación reducida frente a los registros recientes, las autoridades recomiendan mantener la precaución. Diversas zonas presentan terrenos saturados y problemas de aniegos, por lo que incluso precipitaciones ligeras podrían prolongar las acumulaciones de agua. Las vías con sistemas de drenaje deficientes y los sectores ubicados en zonas bajas figuran entre los puntos que requieren mayor vigilancia.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ RECIBIRÁN LAS LLUVIAS MÁS INTENSAS?

Mientras Lima tendría precipitaciones de menor intensidad, el panorama es más preocupante en el norte del país. Tumbes y Piura permanecen bajo aviso meteorológico debido a un nuevo período de lluvias que podría dejar entre 50 y 60 milímetros de agua, luego de varios episodios consecutivos que ya provocaron la activación de algunas quebradas.

Ante este escenario, uno de los principales riesgos es el incremento del caudal de los ríos, que podría ocasionar desbordes y deslizamientos en las zonas más vulnerables. Estos eventos también afectarían caminos, viviendas y terrenos agrícolas, especialmente en localidades cercanas a ríos y laderas. Por ello, las autoridades piden mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y a cualquier cambio en las condiciones previstas.

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