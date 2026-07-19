Cerrar la puerta con llave es un hábito que muchas personas suelen hacer en varios países, la cual está vinculado a la seguridad y la prevención. Desde la perspectiva psicológica, esta acción genera una mayor sensación de control, reduce la percepción de riesgo y contribuye a proteger la privacidad y las pertenencias en el hogar. Sin embargo, esta práctica podría resultar perjudicial en ciertos momentos, principalmente si se trata de ayudar a algún familiar que se encuentra dentro de la vivienda y necesita ayuda. Frente a métodos alternativos, bomberos y especialistas solicitan no asegurar la puerta durante la noche por un importante motivo técnico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ NO SE DEBE CERRAR LA PUERTA CON LLAVE EN LAS NOCHES?

De acuerdo con el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, compartido por la plataforma Okdiario, recomiendan no cerrar con llave la puerta y dejarla puesta, sobre todo, durante la noche debido a que puede dificultar el acceso en una emergencia médica, ya sea en el caso de personas mayores que viven solas y sufren caídas o descompensaciones. Y es que, el principal inconveniente, según especialistas, es que la mayoría de las cerraduras impide abrir la puerta desde el exterior cuando la llave permanece colocada por dentro. Además, advierten que mantenerla girada de forma permanente puede acelerar el desgaste del mecanismo.

¿Por qué los bomberos recomiendan no cerrar la puerta con llave por las noches? Foto: Vecteezy

De hecho, los bomberos indica que dejar la llave puesta por dentro no incrementa de manera significativa la seguridad, ya que una cerradura puede ser vulnerada con las herramientas adecuadas por los delincuentes. Por su parte, los bomberos de Burgos también recomiendan mantener cerradas las puertas interiores sin cerrojo, ya que esta medida ayuda a contener un incendio, retrasa la propagación del fuego y facilita una evacuación o el acceso de los equipos de emergencia. Asimismo, recomiendan instalar cerraduras con pomo giratorio interior o antipánico, pues permiten asegurar la puerta desde el interior sin necesidad de usar la llave y facilitan una apertura rápida en caso de algún acontecimiento.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE AGRADECEN A LOS CONDUCTORES QUE LES CEDEN EL PASO?

De acuerdo con el medio TN, expresar gratitud y reconocer los pequeños gestos cotidianos como, por ejemplo, saludar el hecho de un conductor por ceder el paso a un transeúnte, contribuye a desarrollar una actitud más positiva frente a la vida y las relaciones interpersonales. Si bien estas prácticas no eliminan los problemas diarios, sí ayudan a reducir el estrés y fomentar emociones positivas en situaciones habituales.

De hecho, diversos estudios en neurociencia señalan que los actos espontáneos de gratitud activan áreas del cerebro asociadas con el bienestar. Aun así, la psicología sostiene que las personas que responden con un saludo tienden a mostrar mayores niveles de empatía y paciencia. Por ello, reconocer el gesto del conductor no solo refleja cortesía, sino que también contribuye a fortalecer la convivencia y fomentar una actitud más colaborativa en los espacios urbanos.