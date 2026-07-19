Por Redacción EC

Cerrar la puerta con llave es un hábito que muchas personas suelen hacer en varios países, la cual está vinculado a la seguridad y la prevención. Desde la perspectiva psicológica, esta acción genera una mayor sensación de control, reduce la percepción de riesgo y contribuye a proteger la privacidad y las pertenencias en el hogar. Sin embargo, esta práctica podría resultar perjudicial en ciertos momentos, principalmente si se trata de ayudar a algún familiar que se encuentra dentro de la vivienda y necesita ayuda. Frente a métodos alternativos, bomberos y especialistas solicitan no asegurar la puerta durante la noche por un importante motivo técnico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.