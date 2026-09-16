La Línea 1 del Metro de Lima sorprendió a sus pasajeros durante setiembre con una intervención temática que llevó a Hello Kitty y otros personajes de la empresa Sanrio al transporte público. Uno de sus trenes fue decorado por completo con ilustraciones alusivas a la amistad y la primavera, tanto en el exterior como en el interior de sus seis coches, convirtiendo parte del recorrido cotidiano en una experiencia diferente para los usuarios y generando una propuesta visual que no pasa desapercibida entre quienes utilizan este servicio a diario. La iniciativa también contempla una edición limitada de tarjetas de viaje coleccionables que llegará a las estaciones durante el mes. Descubre por qué se realizó esta intervención, cómo luce el tren y cuándo estarán disponibles las tarjetas especiales.

¿POR QUÉ LA LÍNEA 1 LLEVÓ A HELLO KITTY A SUS TRENES?

La presencia de Hello Kitty en uno de los trenes forma parte de una iniciativa impulsada por la compañía Sanrio durante las actividades relacionadas con el mes de la primavera y la amistad. La propuesta, denominada “El Tren de la Amistad”, busca acercar al público los reconocidos personajes de la compañía japonesa a través de un espacio que forma parte de la rutina diaria de miles de limeños.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de The Business Hub Group, agencia que representa a Sanrio en Perú y que participa en el desarrollo y coordinación de esta intervención temática.

¿CÓMO LUCE EL TREN DE HELLO KITTY EN LA LÍNEA 1?

La unidad intervenida está compuesta por seis coches que fueron ambientados tanto en sus superficies exteriores como en diferentes espacios interiores. A lo largo del tren se distribuyeron ilustraciones de varios personajes pertenecientes al universo de Sanrio, creando una propuesta visual que acompaña a los pasajeros durante el recorrido.

Entre las figuras que forman parte de la decoración se encuentran Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi. Cada personaje representa un valor individual y todos se integran alrededor del concepto de la amistad, eje principal de la experiencia temática, según informa la agencia Andina.

¿CUÁNDO SE VENDERÁN LAS TARJETAS DE HELLO KITTY?

La iniciativa también contempla una colección especial para quienes utilizan este sistema de transporte. Hacia finales de septiembre se pondrán a la venta 50 mil tarjetas de viaje coleccionables con diseños inspirados en Hello Kitty and Friends.

Los ejemplares estarán disponibles en las estaciones que conforman la red de la Línea 1. De esta manera, los usuarios podrán acceder a estos plásticos temáticos mientras utilizan el servicio que atraviesa Lima desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador.

¿QUÉ SE SABE SOBRE HELLO KITTY?

El personaje apareció en 1974, cuando la compañía Sanrio encargó a la diseñadora Yuko Shimizu crear una figura para decorar un monedero de vinilo. Inspirada en una gata bobtail japonesa, diseñó una pequeña felina blanca con un moño rojo y sin boca. Con el tiempo, aquella creación pasó de protagonizar artículos de papelería a convertirse en una franquicia reconocida internacionalmente, presente en miles de productos y colaboraciones alrededor del mundo.

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