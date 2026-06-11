Antes del arranque del Mundial 2026, Estados Unidos se prepara para recibir una auténtica marea humana. Las autoridades estiman la llegada de más de un millón de visitantes y, frente a ese escenario, han decidido endurecer los controles migratorios en aeropuertos, fronteras y principales puntos de ingreso al país. El gobierno americano informó que mantendrá bajo observación la actividad de influencers, streamers y creadores de contenido que ingresen durante el torneo, una medida que ha despertado interrogantes y preocupación entre quienes planean documentar su experiencia en redes sociales. Las publicaciones, transmisiones en vivo y actividades digitales podrían ser revisadas para verificar que los visitantes cumplan con las condiciones de su ingreso al país. La noticia ha generado una ola de especulaciones sobre qué tipo de contenidos podrían llamar la atención de los agentes migratorios.

Conoce la razón por lo que los influencers no podrán crear contenidos en el Mundial y subir a las plataformas digitales

Como la gran mayoría de los encuentros será en Estados Unidos, sobre las actividades digitales durante el evento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguran que las personas con visa de turista B-2 (sólo para recreación, vacaciones o visitas familiares) tiene prohibido generar contenido comercial. La advertencia ha sido para los influencers, streamers y creadores de contenido que tenían previsto cubrir el Mundial desde los estadios o las ciudades sede. Las autoridades remarcaron que producir contenido monetizado o vinculado a acuerdos publicitarios podría interpretarse como una actividad laboral, algo que no está permitido bajo ese tipo de visado. Este anuncio también ha generado dudas entre miles de viajeros sobre los límites entre una publicación personal y una actividad comercial. Asimismo, los especialistas en migraciones recomiendan revisar las condiciones de la visa antes de compartir contenido patrocinado, ya que el incumplimiento de las normas causaría sanciones desde los controles migratorios hasta restricciones para futuros ingresos al país.

¿Qué pasaría con los creadores de contenidos si viajan al Mundial 2026 si su único fin es el hacer videos para monetizar?

Los especialistas advirtieron que cuando una persona ingresa a Estados Unidos con el objetivo principal de producir contenido digital y obtener ingresos mientras permanece en el país, esa actividad puede ser considerada trabajo, por lo que exige una visa acorde con dicha finalidad. Esta interpretación alcanza especialmente a influencers, streamers y creadores de contenido que desarrollan actividades con fines lucrativos. Con ese criterio, un creador que viaje al Mundial 2026 para grabar videos monetizados, participar en campañas publicitarias o percibir ingresos procedentes de empresas o audiencias estadounidenses podría enfrentarse a serios problemas migratorios. Las autoridades consideran este tipo de acciones incompatibles con una visa de turista, lo que podría derivar en sanciones e incluso afectar futuras solicitudes de ingreso al país.

¿Cuáles son las penalizaciones por violar las normas en este país si se produce contenidos digitales monetizados?

Según los especialistas, la única vía legal para desarrollar actividades profesionales de creación de contenido durante el Mundial 2026 es contar con una visa O-1, un permiso migratorio reservado para personas que acrediten habilidades extraordinarias o una trayectoria sobresaliente en ámbitos como las artes, la ciencia, la educación o el deporte. Las autoridades también recordaron que incumplir las normas migratorias puede acarrear severas consecuencias: cancelación inmediata de la visa, expulsión del territorio estadounidense e imposición de restricciones que podrían impedir el ingreso al país durante años. Respecto al contenido generado dentro de los estadios si se permite: grabar videos cortos del ambiente en las tribunas, tomar fotografías de las celebraciones y la fiesta de las hinchadas y compartir historias en redes sociales que reflejen su experiencia personal durante los encuentros. Las restricciones son claras cuando se trata de imágenes del juego: retransmitir partidos en vivo a través de plataformas digitales, difundir secuencias continuas de las acciones en el campo o publicar goles y jugadas completas. Tampoco se permitirá el uso de imágenes oficiales con fines comerciales sin la autorización correspondiente, una infracción que podría derivar en sanciones tanto migratorias como relacionadas con los derechos de transmisión.

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