Por Redacción EC

Antes del arranque del Mundial 2026, Estados Unidos se prepara para recibir una auténtica marea humana. Las autoridades estiman la llegada de más de un millón de visitantes y, frente a ese escenario, han decidido endurecer los controles migratorios en aeropuertos, fronteras y principales puntos de ingreso al país. El gobierno americano informó que mantendrá bajo observación la actividad de influencers, streamers y creadores de contenido que ingresen durante el torneo, una medida que ha despertado interrogantes y preocupación entre quienes planean documentar su experiencia en redes sociales. Las publicaciones, transmisiones en vivo y actividades digitales podrían ser revisadas para verificar que los visitantes cumplan con las condiciones de su ingreso al país. La noticia ha generado una ola de especulaciones sobre qué tipo de contenidos podrían llamar la atención de los agentes migratorios.