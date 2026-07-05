La forma en que los jóvenes entienden el trabajo continúa transformando el funcionamiento de muchas organizaciones en distintos sectores y actividades. Mientras las empresas buscan fortalecer la productividad y mantener el compromiso de sus colaboradores, una reciente encuesta realizada en Estados Unidos revela que una parte importante de la generación Z considera aceptables ciertas prácticas para evitar o reducir algunas obligaciones durante la jornada laboral sin percibirlas necesariamente como una falta. Los resultados reflejan un cambio en la manera de relacionarse con el empleo, impulsado por una mayor valoración de la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además de plantear importantes nuevos desafíos para las empresas en la gestión de sus equipos y de sus modalidades laborales.

¿POR QUÉ LA GENERACIÓN Z REPRESENTA UN DESAFÍO PARA LAS EMPRESAS?

Según informa la plataforma TN, la encuesta realizada por PapersOwl entre 2.000 estadounidenses de 18 a 34 años encontró que el 95% admite recurrir a tácticas diversas para evadir sus obligaciones. Para muchas empresas, este resultado refleja un cambio en la cultura del trabajo, ya que las nuevas generaciones priorizan la flexibilidad, el equilibrio entre la vida personal y el empleo, además de mejores condiciones laborales. Esta diferencia de expectativas obliga a las organizaciones a replantear sus formas de supervisión, comunicación y gestión de equipos.

¿Por qué los jóvenes de la generación Z es un problema para las empresas? Esto revela reciente encuesta en Estados Unidos | Foto: Freepik

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS LABORALES ESTRATÉGICOS ESTÁN ADOPTANDO LOS JÓVENES?

Las acciones más frecuentes incluyen:

Vacaciones encubiertas (63%): Fingir actividad laboral mientras se disfruta de un día libre.

Coffee badging (36%): Asistir a la oficina únicamente para registrar presencia, retirándose poco después para trabajar remotamente.

Abandono temprano (34%): Finalizar la jornada antes del horario establecido.

Deserción prematura (29%): Abandonar o no iniciar un puesto recién aceptado.

Simulación de enfermedad (27%): Reportarse indispuesto sin padecer dolencias reales.

Impuntualidad crónica (18%): Incumplir horarios de entrada sin justificación.

Desvinculación emocional (16%): Realizar solo el esfuerzo mínimo necesario (quiet quitting).

Uso de IA secreta (14%): Implementar tecnología automatizada para tareas sin previo aviso.

Descansos no autorizados (11%): Tomar siestas durante horas de trabajo remoto.

Manipulación horaria (11%): Inflar las horas trabajadas en el reporte.

Uso de activos corporativos (10%): Aprovechar la infraestructura de la empresa para proyectos personales o independientes.

¿Por qué los jóvenes de la generación Z es un problema para las empresas? Esto revela reciente encuesta en Estados Unidos | Foto: Freepik

¿POR QUÉ MUCHOS PREFIEREN TRABAJAR FUERA DE LA OFICINA?

Entre quienes admitieron practicar el llamado “coffee badging”, dos de cada tres explicaron que lo hacen porque buscan contar con mayor libertad para organizar su jornada. Asimismo, el 41% manifestó que considera más eficiente desempeñar sus funciones desde otro espacio, mientras que el 32% indicó que intenta evitar las interrupciones y distracciones habituales que suelen presentarse dentro de la oficina. Estos datos muestran que la modalidad de trabajo sigue siendo uno de los principales puntos de debate entre trabajadores y empleadores.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTAS CONDUCTAS?

El estudio también detectó que algunos trabajadores recurren a herramientas de inteligencia artificial para completar tareas laborales sin comunicarlo a sus empleadores. De igual forma, parte de los encuestados señaló que aprovecha las facilidades del trabajo remoto para organizar actividades personales durante la jornada.

Los responsables del informe precisaron que los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada y no representan el comportamiento de todos los trabajadores jóvenes, aunque consideran que evidencian cambios importantes en las dinámicas laborales actuales.

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