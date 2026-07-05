¿Por qué los jóvenes de la generación Z es un problema para las empresas? Esto revela reciente encuesta en Estados Unidos | Foto: Freepik
¿Por qué los jóvenes de la generación Z es un problema para las empresas? Esto revela reciente encuesta en Estados Unidos | Foto: Freepik
Por José Templo

La forma en que los jóvenes entienden el trabajo continúa transformando el funcionamiento de muchas organizaciones en distintos sectores y actividades. Mientras las empresas buscan fortalecer la productividad y mantener el compromiso de sus colaboradores, una reciente encuesta realizada en Estados Unidos revela que una parte importante de la generación Z considera aceptables ciertas prácticas para evitar o reducir algunas obligaciones durante la jornada laboral sin percibirlas necesariamente como una falta. Los resultados reflejan un cambio en la manera de relacionarse con el empleo, impulsado por una mayor valoración de la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además de plantear importantes nuevos desafíos para las empresas en la gestión de sus equipos y de sus modalidades laborales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.