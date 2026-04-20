Quienes crecieron en los años 90 y principios de los 2000 suelen recordar una infancia marcada por una mayor autonomía en lo cotidiano. En aquel entonces, no era habitual que un adulto interviniera de inmediato ante cada conflicto o contratiempo, lo que obligaba a los niños a enfrentar ciertas situaciones por sí mismos. Discusiones entre amigos, frustraciones durante un juego o pequeños problemas del día a día formaban parte de una experiencia en la que la supervisión constante no era la norma. Esa distancia de la intervención adulta inmediata contribuía, en muchos casos, al desarrollo de habilidades para resolver conflictos y adaptarse a diferentes escenarios sin apoyo externo inmediato. En la actualidad, la dinámica parental ha cambiado de forma notable. Muchos padres optan por intervenir de manera más rápida ante cualquier señal de conflicto o malestar en sus hijos, una conducta impulsada, en gran medida, por el deseo de protegerlos y evitarles experiencias de sufrimiento. A continuación, te contamos qué piensa la piscología sobre esta situación.

¿Por qué los niños de los 90 eran más fuertes emocionalmente? La respuesta sorprende y da que hablar entre los especialistas

Sin embargo, desde el ámbito de la psicología se ha comenzado a advertir que este nivel de supervisión constante podría tener implicancias a largo plazo que no siempre se perciben de inmediato. Aunque la intención es cuidadosa, algunos especialistas señalan que limitar sistemáticamente la exposición a pequeñas frustraciones podría influir en la forma en que los niños desarrollan habilidades emocionales y de afrontamiento con el paso del tiempo.

En el seguimiento de más de 400 menores durante ocho años realizado por la American Psychological Association, los investigadores encontraron un patrón que reabre el debate sobre los estilos de crianza. El trabajo sugiere que una supervisión demasiado estricta en la primera infancia puede tener consecuencias en el desarrollo posterior, de acuerdo a lo recogido por Noticias Trabajo.

Según los resultados, los niños expuestos a un control constante por parte de sus cuidadores mostraron, con el tiempo, mayores dificultades para manejar sus emociones y regular su conducta. Los autores del estudio aclaran que no se trata de ausencia de atención o afecto, sino de una intervención anticipada que interrumpe procesos naturales de aprendizaje, en los que la experiencia directa con pequeñas frustraciones juega un papel clave.

El equipo de investigación siguió la evolución de los participantes desde los 2 hasta los 10 años, un periodo considerado decisivo para la construcción de habilidades que influyen en la adaptación a lo largo de la vida. En ese intervalo, se evaluaron tanto las dinámicas de crianza como el progreso de los niños en áreas emocionales, sociales y escolares.

¿Qué encontraron los especialistas?

Los hallazgos apuntan a un patrón consistente: aquellos menores cuyos cuidadores mostraban un mayor nivel de control a los 2 años evidenciaban, hacia los 5, más obstáculos para gestionar sus emociones y moderar sus impulsos. Lejos de diluirse, estas diferencias tendían a mantenerse e incluso intensificarse al llegar a la preadolescencia, marcando una brecha más visible en el desarrollo posterior.

¿Qué arrojaron los resultados?

Hacia los 10 años, el seguimiento mostró que estos menores acumulaban mayores dificultades en distintos ámbitos de su desarrollo. Se observaron más señales de malestar emocional, una adaptación más compleja al entorno escolar y limitaciones en la interacción social, acompañadas en varios casos por un desempeño académico más bajo.

Un aspecto especialmente significativo del análisis es que estas diferencias persistían incluso tras considerar las habilidades previas de los niños. Es decir, no se explicaban únicamente por características iniciales, sino que apuntaban a la influencia sostenida del contexto familiar. En conjunto, los resultados refuerzan la importancia del entorno de crianza como un factor clave en la evolución del desarrollo infantil.