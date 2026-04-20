Por Redacción EC

Quienes crecieron en los años 90 y principios de los 2000 suelen recordar una infancia marcada por una mayor autonomía en lo cotidiano. En aquel entonces, no era habitual que un adulto interviniera de inmediato ante cada conflicto o contratiempo, lo que obligaba a los niños a enfrentar ciertas situaciones por sí mismos. Discusiones entre amigos, frustraciones durante un juego o pequeños problemas del día a día formaban parte de una experiencia en la que la supervisión constante no era la norma. Esa distancia de la intervención adulta inmediata contribuía, en muchos casos, al desarrollo de habilidades para resolver conflictos y adaptarse a diferentes escenarios sin apoyo externo inmediato. En la actualidad, la dinámica parental ha cambiado de forma notable. Muchos padres optan por intervenir de manera más rápida ante cualquier señal de conflicto o malestar en sus hijos, una conducta impulsada, en gran medida, por el deseo de protegerlos y evitarles experiencias de sufrimiento. A continuación, te contamos qué piensa la piscología sobre esta situación.