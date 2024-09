En medio de la polémica que viene envolviendo a Andrés Hurtado, y que genera cada vez más reacciones en el día a día, Magaly Medina se pronunció respecto a la entrevista que le dio al popular ‘Chibolín’ en 2021. Recordemos que la ‘Urraca’ se ha manifestado en los últimos días en contra de los hechos a los que ha sido vinculado el conductor de televisión en los últimos días. A continuación, te contaremos todos los detalles.

¿Por qué Magaly Medina aceptó en el 2021 ser entrevistada por Andrés Hurtado? Esto reveló la conductora de TV

Medina fue entrevistada por Infobae y contó qué la motivó visitar el programa de Hurtado en 2021. “Desde los 8 o 9 años, Josetty iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado). Una vez fui porque fue una especie de presión de su hija, que me pidió ir al programa de su papá. Me lo pidieron mucho tiempo y decidí ir en un alto a la guerra que yo tenía con él. Eso no quiere decir que él sea mi amigo”, indicó Medina.

Asimismo, Magaly agregó: “Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? No soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”.

Medina fue entrevistada por Hurtado en el año 2011. (Foto: captura de pantalla)

¿Qué más dijo Magaly Medina?

En esta misma línea, Medina rechazó las acusaciones de Rodrigo Gonzáles, quien habría dado a entender que la conductora no desea tocar el tema. “Hay una cosa que yo sí tengo que decirle a todo el mundo, los que me conocen y los que me siguen saben. Yo no sigo el guion de nadie. Yo no sigo ningún libreto. A mí nadie me dice lo que yo tengo que opinar. Nadie me va a marcar mi editorial de programa ni nadie me va a decir el contenido de mi programa. Son los otros los que siguen el contenido de mi programa. Mis borregos son los otros. Yo siempre he sido la que pastoreo. Yo siempre he sido la pastora, los demás son mis borreguitos”, dijo la periodista al medio en mención.

Así se despidió Andrés Hurtado de la TV

En el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, el presentador Andrés Hurtado declaró su retiro temporal de la televisión después de ser acusado por la esposa de Edison Flores, Ana Siucho, de supuesto tráfico de influencias y hasta sobornos. El presentador de televisión afirmó “que no utilizará” el tiempo de su programa para defenderse de estas acusaciones en su despedida.

“Hoy sábado voy a despedirme temporalmente por unos dos o tres sábados, me tomaré un tiempo tan solo para dedicarme a los temas que están en cuestión porque no voy a tocar mi programa para ventilar casos”, dijo Hurtado.