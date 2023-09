¿Por qué Magaly Medina asegura que Christian Domínguez debe “volver a terapia”?

Magaly Medina en su programa “Magaly, TV La Firme” no dudo en pronunciarse sobre la explicación que dio Christian Domínguez en la entrevista que le brindó a Verónica Linares sobre las infidelidades en sus relaciones sentimentales. La urraca lamentó que el cumbiambero hasta ahora no asuma sus actos y continue echando la culpa a los demás.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LAS DECLARACIONES DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

La periodista Magaly Medina lamentó en su programa la aclaración que hizo Christian Domínguez al decir las razones por el cual era infiel a sus parejas. “Decía que era tan compasivo que no podía decir no y por eso seguía con la relación. Sí cuñado. El primero saltaba a otra cama y luego les decía ‘ya no’”, dijo la conductora.

Asimismo, Magaly Medina mencionó que el cantante de cumbia debería ir a terapia, ya que sigue culpando a todos menos a él. “A lo que no sabía decirle “no” era sus instintos, a la palabra responsabilidad. Él no tenía un compromiso. Debería volver a terapia o ir todos los días de la semana o cambiar de psicólogo. No le estpa haciendo efecto. Echa la culpa a los demás y no hace mea culpa. Asume que eras un infiel y que lo sigues siendo, de pronto”, expresó.

Ante ello, Domínguez se pronunció en su programa América Hoy para dejar en claro y defenderse sobre sus declaraciones, por lo que aseguró que la pregunta que le realizó Verónica Linares no se refería a que no sabía decirle no a las mujeres, sino a que no sabía finalizar sus relaciones cuando era el momento.

“La pregunta no fue que a una mujer no le puedo decir que no. En mis experiencias, en mis errores, las consecuencias, han sido porque no he dicho ‘no’ en su debido momento. Lo que pasa es que cuando las cosas ya están complicadas, es bueno decir que las cosas ya no van y no tener una relación tóxica y problemática”, detalló el artista.

¿CÓMO VA LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

En la entrevista con Verónica Linares, el cantante peruano decidió referirse a su actual relación que tiene con Pamela Franco. Por ello, Christian Domínguez mencionó que en varias situaciones suele ceder mucho en su relación con el fin de evitar ciertas discusiones con su pareja. Además, el cantante de cumbia expresó que la madre de su hija tiene el carácter mucho más fuerte que él.

“Yo soy un ´sí, mi amor’, ella tiene el carácter más fuerte que yo. Uno de los dos tiene que ser más inteligente y ceder, ven ciertas cosas, no ye va a hacer menos ni más. Si me pongo al brinco, lo que vamos a hacer es enojarnos”, expresó Christian Domínguez al programa de Veronica Linares.

Por último, el artista peruano sostuvo que se encuentra en la mejor etapa y esta vez quiere disfrutar de su relación con Pamela Franco y su pequeña hija. “Yo no quiero que mi hija menor, por esos arrebatos que he tenido antes, no esté cerca (...) A veces, en mi inmadurez, dije ‘no hay forma, eso no puede cambiar’, no quiero que me pase eso otra vez”, sentenció Christian Domínguez.