El último domingo 9 de junio, en medio de gran expectativa, se celebró el Miss Perú 2024. La ganadora del certamen fue Tati Calmell. En este contexto, una vez se dio a conocer la decisión de los jueces, miles de peruanos hicieron notar su presencia en redes sociales para pedirle a Magaly Medina que critique el evento. Recordemos que, en la previa de esta competencia, la periodista había recriminado el concurso por diferentes aspectos.

Por qué Magaly Medina fue tendencia durante la emisión del Miss Perú 2024

Al parecer, el público no quedó contento con los resultados del Miss Perú 2024 y tampoco con la organización, la cual estuvo a cargo de Jessica Newton. A continuación, repasamos algunos de los comentarios de los cibernautas.

“Magaly tienes para rajar de cada minuto del Miss Perú, no falles”, “Magaly en estos momentos, (cara sonriendo)”, “Magaly hackeando el canal de YouTube del Miss Perú”, “Magaly, hoy después de ver la mala organización del Miss Perú”, “Así me voy a dormir esperando él raje de Magaly sobre la organización del Miss Perú”, “Magaly preparándose para mañana”, “Gracias me espero”, fueron las opiniones de los usuarios en redes sociales.

Quiénes fueron las finalistas del Miss Perú 2024

Tati Calmell (GANADORA - Miss Perú Universo 2024).

Luren Marquez (Primera finalista).

Vanessa Medina (Segunda finalista)

Cuáles fueron las reglas del Miss Perú 2024

Desde la organización del Miss Universo decidieron implementar nuevas reglas para hacer la competencia más inclusiva a nivel mundial. Entre estas nuevas reglas encontramos que ahora las aspirantes podían estar casadas, embarazadas o ya con hijos. Eso sí, en el caso de mujeres gestantes, debían someterse a un riguroso proceso en el que la organización evaluará la seguridad de las madres y los bebés. Por otro lado, tampoco había límite de edad para ser aspirante.

Quiénes fueron las candidatas al Miss Perú 2024

Karen Gutiérrez de Amazonas, Wendy Ausejo de Apurímac, Jimena Brendalí de Arequipa, Sabrina Herazo de Áncash, y Kassandra Ward del Callao. Además, figuran nombres como Nayaj Gómez en la categoría Curvy, Sheyla Luna de Cuzco, Mapi Alfaro de Huaraz, Melody Munayco de Ica, y Lisset Malca de Jaén. Briggite Oré de Junín, Angie Coronel de Lambayeque, Jazmín Zarzar de La Libertad, Pamela Adrianzén de Lima Norte, Vallery Melo de Lima Oeste, Fátima Rivas de Lima Región, y Alexandra Hayashi de Lima Centro también están entre las participantes. Vanessa Medina de Loreto, Mayra Cueva de Puno, Gabriela Moncada de Piura, Valeria Velarde de Arequipa Región, Romina Osorio de Tacna, y Celeste Loayza de Tumbes.

¿Por qué Jessica Newton tildó de desinformada a Magaly Medina?

Todo empezó cuando la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ había afirmado que la locación del “Miss Perú 2024″ se había inundado debido a la salida del mar. Esta información fue rotundamente desmentido por Jessica Newton, quien expresó su sorpresa ante lo que consideraba como desinformación.

“¡Ay, por favor! Eso es solo un chisme. El escenario nunca se mojó. Estamos contentos y tomando las medidas de seguridad de la mano de la Municipalidad del Callao. Estamos sorprendidos de la desinformación”, manifestó la directora del certamen.

Asimismo, enfatizó que el evento se encontraba en los detalles finales y todo estaba avanzando según lo planeado. “Antes de que se pudiese producir cualquier impase con la madre naturaleza, hemos tomado todas las medidas de seguridad”, expresó la directora del certamen.