Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ex Miss Mundo y conductora de televisión, fue protagonista hace unos días de un ‘ampay’ en el programa de “Magaly TV, la firme”. Sin embargo, Magaly Medina, quien conduce este espacio de espectáculos, señaló sorpresivamente que no debe considerarse como tal. ¿Pero por qué dijo esto la famosa periodista? A continuación, te contaremos cuál es su argumento.

Por qué Magaly Medina no considera un ampay el video del esposo de Maju Mantilla

“Nosotros jamás dijimos que estas imágenes correspondían a un ampay. Porque no puedo desacreditar ni bajar la categoría al nombre de ampay, que nosotros creamos y que hace muchos años nos caracteriza. El ampay no es eso; ampay es lo que pasó entre Melissa Paredes y su ‘Activador’. Nosotros no vemos imágenes flagrantes y en ningún momento dijimos que esto es un ampay (…)”, señaló Medina en su programa de televisión.

Maju Mantilla: cómo fue el ampay que le hicieron a su esposo

En las imágenes del programa “Magaly TV, La Firme”, se puede apreciar como una mujer entra al vehículo del reconocido empresario y deportista. Además, se les puede ver mantener una conversación.

Minutos después, los dos ingresan al Hotel Westin. Luego de estar juntos dos horas en dicho lugar, tanto Gustavo como la joven se retiran en el mismo automóvil. Este encuentro que ha generado polémica se dio en el distrito de Miraflores, el último martes 18 de julio.

De acuerdo a la información que dio el programa de espectáculos, la joven que aparece en el video junto al esposo de Maju Mantilla está ligada al mundo del deporte. Además, tiene un lazo de amistad con otros personajes famosos de la farándula peruana como Angie Arizaga y Macarena Gastaldo.

Maju Mantilla: cómo comenzó la historia de de amor con su esposo

La historia de Maju y Gustavo comenzó de una manera muy particular, así lo dejó en claro ella en una entrevista que dio en noviembre de 2018. ”Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo ya estaba haciendo algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos para catálogo y en algún momento él apareció en mis fotos, supuestamente era mi esposo en las fotos…. Al segundo día que habíamos trabajado me pidió mi teléfono y le dije que no porque tenía enamorado”, manifestó Maju en el segmento “Chocahuarique”.

“Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar…. En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’. me reí y se lo di”, agregó la exreina de belleza.

Una vez que el ‘ampay’ se dio a conocer, Mantilla decidió desactivar los comentarios de sus publicaciones en Instagram. Este tipo de acciones suele ser común cuando un personaje del mundo de los espectáculos desea evitar leer comentarios que pueden generarle malestar a él o su familia.

TROME | Magaly expone fotos de Maju Mantilla