No solo India, sino también ahora Argentina, se suma a la lista de países que sufren las inclemencias de los fenómenos naturales en el planeta, algo que ha provocado que decenas de miles de personas no tengan acceso a luz, específicamente en Buenos Aires, algo que los ha visto en gran medida perjudicados. ¿Por qué más de 40 mil no tienen energía en la capital argentina? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto.

POR QUÉ MÁS DE 40 MIL PERSONAS NO TIENEN LUZ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Según la información que se desprende del medio de comunicación Todo Noticias, las altas temperaturas y la fuerte demanda de energía vienen provocando que miles de hogares se estén quedando sin luz en Buenos Aires.

Incluso hasta este domingo continuaban los cortes de luz en Buenos Aires y en varias localidades del conurbano bonaerense.

Las empresas argentinas de energía Edesur y Edenor, a través de la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), indicaron que solo el sábado, más de 41 mil fueron afectados por los cortes.

La cifra se redujo a la mitad con la normalización del servicio en la zona oeste, aunque todavía hay cerca de 25 mil usuarios argentinos afectados.

Cabe precisar que la situación se produce luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta roja por la ola de calor para la Ciudad de Buenos Aires y doce provincias, que registraron temperaturas de 35 grados y que, en algunas localidades, llegaron a superar los 44 grados, siendo esta la principal razón por la que varios no tienen luz en la capital de Argentina.

LAS ZONAS QUE SUFREN LA AUSENCIA DE LUZ EN BUENOS AIRES

Al menos en la Ciudad de Buenos Aires, este domingo se registran cortes del suministro eléctrico las siguientes zonas:

San Nicolás;

Balvanera;

San Cristóbal;

Almagro;

Villa Crespo;

Caballito;

Villa Santa Rita;

Villa del Parque;

Devoto;

Monte Castro;

Villa Real;

Versalles;

Flores;

Parque Chacabuco;

Nueva Pompeya;

La Boca;

Constitución;

Villa Lugano;

Villa Luro;

Belgrano;

Palermo;

Recoleta;

Villa Pueyrredón.

Por su parte, en el conurbano bonaerense aún tienen cortes de luz en las siguientes localidades de zona sur:

Lanús;

Avellaneda;

Lomas de Zamora;

Banfield;

Bernal;

Berazategui;

San Francisco Solano;

Florencio Varela;

Almirante Brown;

Ezeiza;

Zona norte, por su parte, es la región menos afectada por los cortes con las siguientes localidades: