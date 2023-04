Dentro del montaraz mundo de la comedia callejera, en sus años más venturosos destacaron unos peculiares personajes en televisión: los cómicos ambulantes. En la actualidad, y a través de la señal de Latina, es que se anunció el regreso de menudo grupo a través de un programa llamado el Jirón del Humor. Llamó la atención que, entre los convocados, Mayimbú, un individuo que supo posicionarse en la señal abierta, no haya sido considerado. En esta nota te contaremos cuál es la razón y te daremos más detalles sobre el tema.

POR QUÉ MAYIMBÚ NO FUE TOMADO EN CUENTA PARA EL JIRÓN DEL HUMOR EN LATINA

A través de un video que viene circulando en redes sociales, Mayimbú, no dejó de mostrar su fastidio e incomodidad al no haber sido convocado para integrar el grupo que da vida al nuevo programa de los cómicos ambulantes llamado Jirón del Humor.

En conversación con el Loco Pildorita, Mayimbú explicó las razones de su fastidio al no haber sido convocado para el programa de Latina.

“Estoy tomando, porque me he sentido traicionado (…) Yo que he sido el primer especial, el primero del elenco del Chino Risas (…) Yo no voy a estar (en Latina), pero me da cólera que esos personajes van a estar allí”, dijo Mayimbú con cerveza en mano.

Por su parte, el mencionado Chino Risas explicó la razón por la que Mayimbú no fue considerado para el programa Jirón del Humor.

“Voy a explicar el tema de Mayimbú. Mucha gente piensa que el programa es mío o tengo influencia, pero no es así. Todos los artistas que están integrando (el elenco) están porque son llamados de la producción. Ellos miran y, si les parece bien, los traen”, contó.

QUIÉNES FUERON LOS CÓMICOS AMBULANTES EN PERÚ

Cómicos ambulantes es el nombre colectivo de cómicos y humoristas de Perú. Estos personajes se convirtieron en populares a finales de los 90, muchos de ellos provenientes de inmigrantes de los andes, de clase media a baja y que realizaban parodias de la realidad nacional. Augusto Ferrando dio a conocer varios integrantes a mediados de los años 1990 en su programa Trampolín a la fama.

Los programas de televisión sobre cómicos ambulantes tuvieron éxito, al igual con los talk shows, en la década de 1990 y principios del 2000.

Los cómicos ambulantes hacían parodias de la vida cotidiana, en general de la población limeña, aunque también de distintas partes del Perú. También tenían más miembros, aunque no todos estaban unidos o tenían un lazo que los uniera. En el Cuzco, por ejemplo, se hacían llamar Los incas de la risa que hacían parodias entre limeños y cusqueños.

Los cómicos ambulantes hacían reír a su público, pero no gozaban de grandes comodidades ni de grandes salarios, y poco a poco mostraba su arte en todo el país.

Uno de los cómicos más populares fue Juan Castellanos «Tripita», quien falleció en 2008, conocido como el maestro nobel decano de las calles, fue uno de los pioneros del estilo colectiva con una amplia experiencia y también por lo que aportaba a sus colegas que lo veían como un ejemplo.

Algunos de los cómicos con larga trayectoria fueron Lorenzo Zubiate «Mondonguito», Koki Santa Cruz, Ubaldo Huamán «El cholo Cirilo», Inocencio Hurtado «El cholo Willy» -que falleció en 2020-, Marco Alfredo Vidal «El poeta de la calle» -que falleció en 2004-, José Luis Cachay, Juan Carlos Hidalgo «Caballito» y Walter «Cachito» Ramírez, integrante del elenco de Jorge Benavides, que también empezó como cómico ambulante y se presentó en Trampolín a la fama como sus demás colegas.

Poco a poco, iban también ganando popularidad y se presentaban como ambulantes en el Parque Universitario de Lima o en alamedas importantes.

Seguía transcurriendo el tiempo, ya en la década 1990, salieron nuevos personajes como Marco Castañeda «Tornillo» (fallecido en 2002), Raúl Espinoza «Cara de chancho», Héctor Chavarria «Loncherita» (fallecido en 2007), Kike Suero, Raúl Muto «Mono Pavel», César Mori «Puchito», Alonso Gonzáles «Pompinchú», Jofre Vásquez, Danny Rosales, Carlos Linares «Waferita» (fallecido en 2004), Edwin Aurora, Luis Campos «Jhonny Carpincho», su hermano Miguel Ángel Campos «Bibi Wantan» (fallecido en 2020), entre otros y también gente de provincia como Juan León «El cholo Ceferino», José Luis Castillo «Pepe el popular Rocky», Juan Salvatierra «El cholo Juan», Roger Sandoval «Cotito», Armando Angulo «La chola Cachucha» y Kelvin Córdova «Fosforito».