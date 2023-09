Desde el rompimiento de su polémica relación amorosa con ‘Youna’, Samahara Lobatón viene siendo vinculada sentimentalmente con Bryan Torres, un joven cantante que conoce a Jefferson Farfán, pero no es aceptado por Melissa Klug. Con varios meses de gestación, la ‘Blanca de Chucuito’ ha mostrado una postura radical en relación a las salidas que protagoniza su hija, y a poco de volver a ser madre realizó comentarios que generaron controversia. Te contamos qué dijo con respecto al vínculo que ahora la uniría con el salsero, y porqué razón aún no quiere conocerlo.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE BRYAN TORRES Y POR QUÉ AÚN NO DESEA CONOCERLO COMO PAREJA DE SAMAHARA LOBATÓN?

Samahara es una de las hijas que tienen en común Abel Lobatón y Melissa Klug, y quien apenas algunos meses después de haberse separado del padre de su hija, acaba de confirmar que tiene nuevo enamorado.

Luego de que fuera captada públicamente con Bryan Torres en una salida familiar con los retoños de cada uno, la ‘Blanca de Chucuito’ aceptó la invitación de “América Hoy”, magazine conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, para responder a inquietudes relacionadas al nuevo romance entablado por su hija.

“Las cosas que yo pueda pensar, sentir, siempre lo voy a decir en mi casa, con mi familia”, empezó resaltando Melissa Klug, y confirmando a la vez que ya conversó con Samahara Lobatón acerca de su nuevo amorío.

Sin embargo, y luego de destacar que la decisión de formalizar su relación con Bryan Torres es personal, sorprendió al panel de “América Hoy” y a los televidentes del magazine al afirmar que “lo que me perturba mi paz, lo voy a alejar de mi vida”, dando a entender que siente rechazo por él.

Esto lo dijo ante la pregunta de Brunella Horna sobre si en algún momento lo recibirá en su casa, y le dará la oportunidad de conocerlo, consulta que finalmente fue respondida de la siguiente manera:

- “De verdad que por ahora yo estoy en mi etapa de embarazo y quiero estar tranquila”

- “Estoy en una etapa bien bonita que la quiero disfrutar”

Melissa Klug reconoció no sentirse a gusto con la presencia de Bryan Torres ni con el repentino acercamiento a Samahara Lobatón, y por ello continuó expresándose en contra de la relación que mantienen actualmente.

¿MELISSA KLUG PIENSA QUE BRYAN TORRES SE ESTÁ COLGANDO DE LA FAMA DE SAMAHARA LOBATÓN?

Luego de señalar en “América Hoy” que aún no quiere conocer personalmente a Bryan Torres, la ‘Blanca de Chucuito’ que no vislumbraba el futuro de Samahara junto a el cantante y artista principal de “Los de la Caliente”.

Si bien Melissa Klug evitó polemizar al referirse aún más sobre el nuevo enamorado de su hija, no dudó en hacer sentir una crítica posición hacia él, creyendo que está colgándose de la fama y notoriedad ganada por la expareja de ‘Youna’.

“Justo sacó su orquesta y pasó todo esto, pero a las finales es ella la que está con él”, manifestó la mamá de Samahara Lobatón aduciendo a la vez que “no sé sus sentimientos, no sé cómo es, no puedo opinar de una persona que no conozco”.

Por otro lado, Bryan Torres también fue consultado acerca de las expresiones vertidas en su contra por parte de Melissa Klug, aunque en esta ocasión prefirió optar por la discreción y la reserva.

¿CÓMO LE RESPONDIÓ BRYAN TORRES A MELISSA KLUG LUEGO DE CONFIRMARSE EL ROMANCE CON SAMAHARA LOBATÓN?

A raíz de esta serie de comentarios y expresiones vertidas públicamente por la mamá de su actual pareja, Bryan Torres no se quedó callado, y le dedicó unas palabras a Melissa Klug asegurando en principio que “la respeto mucho, sé que está en una etapa muy bonita y la respeto mucho”.

Asimismo, y evitando ahondar más en el tema controversial que resulta el enamoramiento que se acaba de producir con Samahara, el salsero de 31 años le puso paños fríos a la situación aseverando que “no puedo opinar nada más porque no la conozco”, pero si incidió en declarar que su relación va de viento en popa y que se están llevando muy bien.