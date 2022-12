¿Por qué mi pareja busca a su ex en redes sociales?

Encontrar a tu pareja que todavía busca a su ex en las diferentes redes sociales quizás podría ser una simple anécdota, un problema de pareja o provocar una grave crisis que los lleve a terminar la relación.

Aunque una cosa es que tu pareja tenga un trato amable y esporádico con su ex y otra muy diferente que se ponga a investigar en sus redes sociales con el objetivo de saber qué hace o qué tal le va en la vida, y justamente en la intención está la clave.

EL COMPORTAMIENTO DE TU PAREJA CON SU EX EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

A veces hay personas que no logran pasar la página, que comienzan un nuevo libro sin haber finalizado de leer el anterior o simplemente que inicien una relación de pareja cuando todavía no superan la ruptura. Ese o esa ex idealizados con los que en secreto se sueña regresar algún día es uno de los elementos más disconformes pero frecuentes en las relaciones de pareja.

Asimismo, es posible que tu novio nunca nombre a su exnovia, algo que debería ponerte en alerta un poco ya que nadie borra totalmente un periodo de su vida. De hecho, puede que hable mal de su ex y que además esté presente en cada una de las conversaciones, lo que quiere decir que esa historia del pasado no se ha borrado definitivamente a menos que sean amigos.

A pesar de que todo es posible cuando se termina una relación, lo que no quiere decir que sea saludable ya que todo se complica más en tiempos de redes sociales como el Instagram, Facebook y demás que nos ayudan a tener noticias de nuestros ex siempre que queramos o hasta cuando no queremos. Sin embargo, todo dependerá si un ex aparezca en las redes sociales.

PERO, ¿POR QUÉ TU PAREJA BUSCA A SU EX EN LAS REDES SOCIALES?

El motivo por la que tu pareja busca a su ex en las redes sociales depende de varios factores. Porque no es igual mantener a tu ex en las redes sociales que buscarlo luego. y tampoco es lo mismo encontrar que busca o la casualidad que la intencionalidad. Por ello, existe un debate abierto sobre si es mejor tener como contacto a tu ex en las redes sociales o cortar en todo contacto, incluso el virtual.

Si tu pareja en su día eliminó a su ex de sus contactos en el teléfono y en las redes sociales, y de repente lo encuentras buscando a su ex en Internet o intentando averiguar algo de su vida, entonces tendrás que preocuparte y tener una conversación en serio con tu pareja. Es importante no dejarte llevar por los peores presagios por más que el asunto este mal, porque podría ser que tenga una buena explicación.

Es indispensable fijarte más en el lenguaje corporal, por ejemplo si se pone a la defensiva, si te llama celosa, si intenta no contestar directamente, si evita mirarte a los ojos, si titubea o si se enfada contigo. Si algo de eso sucede, no es necesario hacer un problema, pero puedes iniciar a replantearte tu relación.