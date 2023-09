Miguel Vergara, actor recordado por su papel en las películas de “¡Asumare” y su participación en la primera edición del reality de cocina “El Gran Chef Famosos”, recientemente reveló que rechazó la invitación de participar de un proyecto digital de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

En una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, el artista señaló que tuvo la oportunidad de ser parte de “Chapa Tu Money (CTM)”, uno de los programas de la producción “No Somos TV”, el cual es promovido por los comediantes de “Hablando Huevadas”.

“Me han llamado como dos veces del programa del Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Me llamaron sus productores o sus asistentes para un programa de No Somos TV para Chapa tu Money. No es broma”, empezó diciendo el popular ‘chato’.

Sin embargo, a pesar de conocer el éxito del programa, Vergara señaló que optó por no trabajar en él. A continuación, te contamos el motivo.

¿POR QUÉ MIGUEL VERGARA RECHAZÓ LA OFERTA DE TRABAJAR CON JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA?

Vergara le confesó a Gianotti que rechazó trabajar en CTM debido a que consideraba que el pago que le estaban ofreciendo no era justo para todo lo que le estaban pidiendo hacer.

El actor detalló que le ofrecieron pagar 300 soles y que tenía que asistir en algunas ocasiones para ensayar antes de la presentación final. Viendo el contexto del trabajo, no le pareció conveniente.

“Me llamaron y me dijeron para participar y me querían pagar S/300 soles. Tenía que ensayar dos días. Una fecha de 2 o 3 horas y luego querían que vaya el miércoles a ensayar en la tarde, luego descansar y luego en la noche arrancaba”, fueron sus declaraciones, según recoge Infobae.

Teniendo en cuenta que los costos de las entradas para asistir a estos shows son altos, Vergara consideró que no le pareció que su sueldo completo sea equivalente al precio de una entrada.

“Yo le dije al asistente o al productor que me llamó: ‘No seas chistoso’. Si una entrada ustedes cobran 300 soles y me quieres dar 300 soles todavía por dos días. No papito, no voy”, comentó.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE MIGUEL VERGARA SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZAN JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA?

A pesar de no llegar a un acuerdo para formar parte del programa CTM, el artista manifestó que respalda el trabajo de los también conductores de “Hablando Huevadas”. Vergara expresó sus buenos deseos para ambos humoristas, quienes además de hacer reír a miles de asistentes con sus anécdotas y ocurrencias, también brindan ayuda a otras personas que en verdad lo necesitan.

“Me alegro por ellos porque les está yendo súper bien, porque también hacen obras sociales y ayudan a muchas personas. Los aplaudo de corazón”, sentenció.

A continuación, te mostramos la entrevista completa que dio Miguel Vergara al canal de YouTube de Christopher Gianotti.

¿QUIÉN ES MIGUEL VERGARA?

Miguel Vergara es un actor peruano reconocido por su participación en las películas cómicas de “¡Asu Mare!”, donde interpretó el divertido papel del “Chato”, uno de los amigos de Carlos Alcántara, el protagonista de la historia. Con esta producción el artista pudo mostrar su talento en las pantallas grandes.

Tiempo después, regresó a la televisión para dar a conocer su faceta culinaria en la primera edición del programa de cocina ‘El Gran Chef Famosos’. Aunque en este formato demostró que su talento no se encuentra en la cocina, destacó por su picardía y buen sentido del humor, con lo cual cautivó a los televidentes del concurso.

Otras producciones donde participó en toda su carrera fueron las telenovelas “Misterio”, “La gran sangre”, “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”, además de la película “Calichín”.