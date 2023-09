Por qué Milett Figueroa no tiene amigos hombres

Previo a su viaje a Argentina para formar parte del reality ‘Bailando 2023′, Milett Figueroa brindó una entrevista a un medio en donde se pronunció acerca de la “rivalidad” que existe entre las mujeres. Durante la charla, la modelo peruana afirmó que no cuenta con amigos hombres, ya que hace un buen tiempo una experiencia la marcó profundamente.

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR EL CUAL MILETT FIGUEROA NO TIENE AMIGOS HOMBRES?

Milett Figueroa declaró para ‘Mirada Púrpura’, que se transmite por YouTube, en la cual no dudo en revelar ciertos pasajes de su vida y los motivos por las que no desea tener amigos. “Yo sentía y hasta hoy siento que no puedo tener amigos hombres. Eso es algo que ha trabajado en mí. No sé si es por la belleza o qué sé yo, no quiere decir que me sienta bella todo el tiempo, pero cuando era pequeña sentía que no podía (tener amistades masculinas)”, dijo para el programa de Manuela Camacho y Silvana Cañote.

De esta manera, la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ mencionó que prefiere tener solamente amigas mujeres. Según las declaraciones de Milett, en el pasado tuvo un mejor amigo que se encontraba muy enamorado de ella y que producto de ese sentimiento decidió alejarse de su vida al percatarse que no era mutuo.

“Confiaba mucho en él, le contaba muchas cosas. Yo nunca me enteré que estaba enamorado de mí porque no sabía cómo distinguir eso, además porque nunca me lo dijo. Creo que debí suponerlo por todos los actos y el lenguaje de cariño que tenía conmigo (...) Pasaron seis años para que él me diga, por un correo, que no podía ser más mi amigo porque estaba enamorado, y que yo no me di cuenta. Físicamente no me gustaba, pero era mi amigo”, reveló la participante de ‘Bailando’.

“Creo que él me odia o está resentido (...) Este amigo me dejó traumada, ya no pude tener más amigos hombres porque, no digo que se vayan a enamorar de mí, pero ya no podía abrirme de tal manera, ni contarle mis cosas a un chico porque, de repente, ya (desarrollaba sentimientos hacia mí)”, agregó.

¿DÓNDE VER A MILETT FIGUEROA EN “BAILANDO 2023″ DESDE PERÚ?

Mediante sus redes sociales, Willax TV anunció que será el canal encargado de transmitir lo mejor de las galas de ‘Bailando 2023′ desde este sábado 9 de septiembre a las 6:00 p. m. en Perú. Sin embargo, el reality de baile se estrenó el pasado lunes 4 de septiembre mediante la señal de América TV de Argentina, donde participa la actriz peruana Milett Figueroa. A continuación, te presentamos los horarios por países para que no te pierdas ningún episodio: