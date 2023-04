La actriz peruana Nataniel Sánchez actualmente radica en España, pero ha tenido la oportunidad de participar en varios proyectos en el Perú como “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”. En esta última serie que transmite América Televisión interpretó a un popular personaje: Fernanda de las Casas, el cual lo hizo por casi 10 años.

Aunque, la mayoría de sus seguidores querían verla en esta nueva temporada de la serie junto a históricos personajes, la artista negó la posibilidad de regresar a la televisión. Sin embargo, ha retornado al país en varias ocasiones.

NATANIEL SANCHEZ Y EL CASTING QUE REALIZÓ PARA AMAZON PRIME VIDEO

Durante una entrevista que le realizó Jesús Alzamora a la actriz para su proyecto “La banca” en el 2022, Nataniel reveló grandes detalles sobre diferentes aspectos de su carrera y vida personal. También, no dudo en contar sobre un casting que hizo para Amazon Prime Video, pero que no la seleccionaron.

“Mira lo tímida que soy, a pesar de tantos años trabajando, en vez de decir: ‘He sido protagonista en esta serie de televisión’, nunca lo dije”, comenzo contando Sánchez. La actriz afirmó que solo habló de forma general sobre su experiencia en teatro, cine y televisión, en esa vez, y que, cuando salió, pensó que realizó mal todo. No obstante, después se percató de que era parte del aprendizaje. Igualmente, detalló que eligieron a una actriz con un perfil muy distinta al de ella.

De esta manera, los fanáticos de Nataniel Sánchez pusieron en duda sus declaraciones sobre si ella se había avergonzado de haber participado como la pareja de Joel Gonzales (Erick Elera) en la serie de América TV que la llevó a la fama. Sin embargo, la actriz sostuvo que no mencionó la serie debido a los nervios.

¿POR QUÉ NATANIEL SÁNCHEZ NO QUIERE REGRESAR A “AL FONDO HAY SITIO”?

La actriz reveló que ya había tomado una decisión previo a que finalice la temporada del 2016, pero todavía tenía dudas sobre el tema económico.

Cuando ya estaba decidida, ya no dio marcha atrás, pues no había monto que la hiciera cambiar de opinión. Para ella, el proceso de negociación del contrato y toda esa documentación le resultaba incómoda y ya no quería volverlo a pasar.

“Y yo pensaba que aunque me ofrezcan un millón, no me quedo. Yo sabía que ya no quería por mi escucha, porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, dijo.

Además, dejó entrever que mientras trabajaba en la serie ocurrieron algunos inconvenientes que la habrían hecho replantearse seguir con el trabajo. Contó que desde su comienzo como actriz no permitió “maltratos”.