Por qué no debes cargar la batería de tu celular en lugares públicos

Uno de los aspectos más importantes de los dispositivos es la batería de los celulares, pues el cuidado y su buen rendimiento depende contar con un móvil que funcione y pueda ser competitivo durante un tiempo prolongado.

Por eso, a continuación te brindamos algunos consejos que puedes seguir para que los celulares tengan una batería duradera y que esta no se deteriore con el pasar de los tiempos.

EL PELIGRO QUE CORRE TU CELULAR AL DEJAR CARGANDO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Una de las sugerencias más común es utilizar el cargador original del celular, ya que si se usa un cargador genérico o que no corresponde, la batería puede llegar a inflarse y por ende dañarse, ya que no se regularía la cantidad de energía que el dispositivo necesita.

Además, algunos usuarios tienen algunas dudas sobre el tiempo de carga del teléfono, teniendo en cuenta que cuando se conecta y la batería llega al 100 por ciento se completa un ciclo de carga, los celulares tienen 300 a 500 ciclos de carga.

No obstante, poner a cargar el móvil durante toda la noche no afecta más la calidad de la batería. Actualmente, los dispositivos son inteligentes y tienen un sistema de chips de protección que no permite que, cuando se haya cargado al 100 por ciento el dispositivo, siga ingresando más energía al sistema, por lo que el cargador automáticamente se apaga.

Por último, hay que tener en cuenta otra cosa y es la de cargar los dispositivos en enchufes públicos, ya que el peligro de conectar nuestro móvil a uno de estos espacios tiene que ver principalmente con seguridad. En algunos enchufes se pueden instalar ciertos dispositivos de clonación o que tienen la posibilidad de acceder a los datos que están en el dispositivo.

¿CÚAL ES EL PORCENTAJE IDEAL PARA TENER UNA CARGA OPTIMIZADA DEL CELULAR?

Desde el momento que ponemos a cargar el 100% los celulares, la vida útil de cualquiera de los dispositivos se reduce a un 30%. De esta manera, lo recomendable es dejarlo cargar entre 20% y 80% para poder contar con una “carga relamente optimizada”.

Y es que, hay cierta empresas que ya cuentan con este nuevo modo inteligente. El software de los dispositivos de Apple ya tiene implementado este comportamiento en sus sistemas con lo que podrán brindar a sus millones de clientes un mejor servicio y que sea más duradero la batería.