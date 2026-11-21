El potente sismo registrado en Junín, que también se sintió en distintos sectores de Lima, despertó la preocupación de la población y una interrogante entre quienes aguardaban una advertencia en sus teléfonos celulares. Sin embargo, los dispositivos no emitieron ninguna notificación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), una herramienta del Estado creada para distribuir avisos de emergencia a través de la telefonía móvil. La ausencia del mensaje generó dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de prevención.

La explicación está relacionada con las características y el propósito de esta plataforma, que no funciona como un detector automático de movimientos sísmicos. El SISMATE tampoco está diseñado para anticipar terremotos ni enviar advertencias segundos antes de que ocurran. Su funcionamiento depende de la información proporcionada y las decisiones de las autoridades responsables de gestionar las emergencias. Por ello, no todos los fenómenos naturales generan necesariamente una notificación en los celulares.

¿Por qué el SISMATE no alerta ante cada temblor? Conoce la razón y cómo funciona

El SISMATE es una herramienta tecnológica diseñada para enviar notificaciones masivas a los teléfonos celulares ubicados en determinadas zonas del país. Su objetivo es advertir a la ciudadanía sobre situaciones de riesgo y proporcionar instrucciones para actuar ante una emergencia. Sin embargo, no funciona como un detector de movimientos sísmicos ni emite alertas de manera automática cuando se registra un temblor. Su activación responde a un procedimiento establecido por las autoridades.

La responsabilidad de gestionar estos avisos recae en el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que identifica el territorio que debe recibir la comunicación y elabora el contenido del mensaje. Posteriormente, la plataforma distribuye las notificaciones mediante las redes móviles, utilizando tecnologías como Cell Broadcast y SMS. Por ello, que los celulares no hayan recibido una alerta durante el sismo de Junín no significa necesariamente que el sistema haya fallado, pues su propósito no es reportar cada movimiento telúrico, sino informar cuando las autoridades consideran necesario advertir a la población.

¿Ante qué emergencias sí puede alertar el SISMATE en el Perú para que la población actúe?

La función del SISMATE es alertar a la ciudadanía cuando determinados fenómenos naturales pueden convertirse en una amenaza para las comunidades. Entre las emergencias que contempla se encuentran los huaicos y la activación de quebradas, las lluvias intensas, las inundaciones y los desbordes de ríos. También puede comunicar situaciones de peligro por aluviones, deslizamientos de tierra y tsunamis que pongan en riesgo a las poblaciones cercanas al litoral.

Para anticipar estos escenarios, instituciones especializadas como el Senamhi, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Dirección de Hidrografía y Navegación realizan labores de monitoreo y proporcionan información técnica. A partir de estos reportes, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) evalúa la amenaza, establece las zonas que deben recibir la advertencia y elabora el contenido de las notificaciones. De esta manera, los mensajes llegan a los teléfonos móviles de las personas que se encuentran en las áreas consideradas en riesgo.

¿Cómo llega el mensaje del SISMATE si es una herramienta tecnológica diseñada para alertar?

El funcionamiento del SISMATE se apoya en la infraestructura de las redes de telefonía móvil para distribuir sus avisos de emergencia. El proceso comienza cuando las autoridades identifican una situación de peligro y activan la plataforma, que posteriormente transmite la información a través de las antenas de telecomunicaciones. Estas se encargan de hacer llegar las notificaciones a los celulares ubicados dentro del área geográfica seleccionada.

Una de las principales ventajas de este mecanismo es que no requiere que los ciudadanos descarguen o instalen una aplicación para recibir los mensajes. Su diseño busca que las advertencias lleguen de manera rápida y simultánea a la mayor cantidad posible de personas que se encuentran en una zona amenazada. Así, el sistema busca facilitar una respuesta oportuna frente a situaciones de emergencia.

¿Por qué el SISMATE es diferente a un SMS normal que se enciende en todos los celulares?

A diferencia de un mensaje convencional de WhatsApp o un SMS entre usuarios, el SISMATE fue creado exclusivamente para comunicar situaciones de peligro y facilitar la prevención ante posibles desastres. Su propósito es advertir a quienes se encuentran en zonas vulnerables para que puedan actuar a tiempo. Por ejemplo, ante una amenaza de tsunami, la notificación permitiría alertar a la población del litoral y orientar una evacuación inmediata hacia espacios seguros.

Sin embargo, recibir una notificación no significa necesariamente que la emergencia esté ocurriendo justo en el lugar donde se encuentra la persona. Esto se debe a que los avisos se distribuyen en áreas geográficas previamente determinadas por las autoridades. Por esa razón, es importante leer detenidamente el contenido del mensaje, prestar atención a las recomendaciones y seguir las instrucciones oficiales para evitar exponerse a situaciones de riesgo.

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