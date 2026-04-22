Actualmente, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, esta disciplina académica contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. En ese contexto, expertos investigaron la explicación científica de por qué el cerebro no logra percibir la presencia de un objeto sobre una superficie. Es decir, la persona se vuelve incapaz de ver algo que está frente a sus ojos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE VUELVE FRUSTRANTE VER ALGÚN OBJETO QUE ESTÁ FRENTE A TI?

A través de un informe de la BBC, se dio a conocer la explicación científica de por qué una persona no logra ver un objeto que está a simple vista pese a recibir ciertas indicaciones, lo que puede resultar muy frustrante para ambas partes. De esta manera, la persona recorre con la mirada la superficie de alguna cómoda hasta hallar el objeto que falta, por lo que el cerebro recurre a la atención para seleccionar determinadas características y descartar el resto. Esto se debe al centro de la retina, conocido como fóvea, que proporciona la visión más nítida; sin embargo, solo cubre una pequeña porción del campo visual, equivalente aproximadamente al tamaño de la uña del pulgar observado a la distancia de un brazo extendido.

Así, de acuerdo con los psicólogos, los ojos deben desplazarse de forma continua, permitiendo que distintas partes del entorno se proyecten en esta reducida zona de alta resolución. Estos movimientos, conocidos como “sacadas”, se producen de manera constante. Incluso cuando se percibe una mirada fija, los ojos se desplazan de forma imperceptible entre distintos puntos. Por ello, los especialistas han denominado a este fenómeno como “ceguera por falta de atención”, en la que han identificado leves diferencias en la manera en que hombres y mujeres exploran escenas complejas, conforme comparte la BBC.

¿POR QUÉ LAS PAREJAS PREFIEREN DORMIR SOLAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con la plataforma Psychology Today, compartido por La 100, cada vez es más común que las parejas prefieran dormir en camas separadas, y esto no necesariamente está relacionado con alguna discusión o conflicto entre ambos. Entre los factores que llevan a esta decisión se encuentran los fuertes ronquidos, que pueden interrumpir el sueño de la otra persona o generarle mal humor. Eso no es todo, otro factor es el insomnio o el movimiento periódico de las extremidades, ya que pueden provocar situaciones incómodas e incluso riesgosas en algún momento.

Por su parte, la BBC ha calificado a esta práctica como “divorcio del sueño”, la cual se presenta principalmente entre parejas millennials. De hecho, una investigación de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño reveló que el 43 % de este grupo de personas ya duerme en habitaciones separadas por tiempo indefinido. Por su parte, la psiquiatra del McLean Hospital y profesora de Universidad de Harvard, Stephanie Collier, explicó que muchos cónyuges optan por dormir separados por razones de salud, y terminan manteniendo esta dinámica al notar una mejor calidad de descanso y en el estado de ánimo de ambos, conforme comparte La 100.