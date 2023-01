Por qué Paolo Guerrero no jugó en Sporting Cristal

Hace unos días, Racing Club de Argentina anunció el fichaje del goleador peruano Paolo Guerrero para la temporada 2023 en la Liga Profesional de dicho país. El ‘Depredador’ estará en un equipo argentino por primera vez tras su paso por el Avaí de Brasil.

Asimismo, en medio de ello, Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano del delantero, dio una entrevista para el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y anunció que quiso llevar a Guerrero a Sporting Cristal cuando estaba en las divisiones menores de Alianza Lima.

PAOLO GUERRERO: LA RAZÓN POR EL CUAL NO PASÓ A SPORTING CRISTAL

“Siempre le gustaba estar en el barrio jugando pelota, había nacido con ese talento. Mi relación con él es muy buena, me quiere mucho. Cuando estaba pequeño en las menores de alianza, me lo quería llevar a Cristal. Él dijo que no porque era aliancista”, dijo el Coyote Rivera en el programa de ‘Cuto’ Guadalupe para sus redes sociales.

Coyote Rivera en el programa de Cuto Guadalupe.

También, el exfutbolista narró algunos detalles sobre su relación con el delantero de la selección peruana. “Mi mamá me decía que le iba bien y que hacía goles. Yo le decía: ‘No pasa nada con ese blanquito, que me venga a ver a jugar’. Le golpeaba la cabeza y le decía: ‘Anda a verme jugar, para que veas cómo se juega’. Se mordía los labios y me miraba”, sostuvo.

RUBÉN CAPRIA SE PRONUNCIÓ SOBRE EL CONTRATO DE PAOLO GUERRERO EN RACING

Rubén Capria no dejó pasar la oportunidad en la presentación oficial de Paolo Guerrero con Racing Club ante los medios de comunicación argentina para aclarar su malestar por como se ha tratado las condiciones del contrato del artillero de la selección peruana con ‘La Academia’ que tendría ciertos limites en sus ingresos económicos ante una baja productividad individual.

El ‘Depredador’ arribó al equipo argentino obteniendo el sueldo más bajo en el historial de su gran carrera deportiva. Racing puso un sueldo básico de 10 mil dólares americanos, monto que iría aumentando en la medida que el jugador forme parte del once titular y también por los goles anotados durante la temporada, además de los premios colectivos.

“Perdón, pero quiero contestar sobre el tema de la contratación de Paolo. Se ha hablado de una palabra que a mí no me simpatiza demasiado y es la productividad. Cuando se contrata aun jugador todos buscamos la productividad. Lo que tenemos que dejar en claro es que contratamos un buen futbolista, un enorme jugador”, expresó enfático el directivo argentino.

“Por supuesto que todos buscamos el mejor rendimiento, es una búsqueda permanente en un choco de 20 años, de 30, de 35 o de 38 años. Pasó en mercados anteriores cuando vinieron con algunas dudas futbolísticas y después demostraron que después, cuando eres un buen futbolista, aportas a toda la buena materia y todos el buen proceso deportivo y futbolístico que tiene el club”, aseguró.

“Entonces contratamos un jugador de una enorme calidad, por eso me parece que esa palabra a veces se usa y no es demasiado simpática, porque siempre buscamos, en todas las áreas, la mayor productividad para el bien del club”, expresó.