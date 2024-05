Alianza Lima es uno de los clubes más importantes del deporte nacional. Teniendo en cuenta que este equipo ha contado con destacadas figuras en su plantel a lo largo de la historia, surge un debate entre los hinchas blanquiazules sobre a quiénes considerar ídolos.

En esta línea, un nombre que se ha sumado al debate es del delantero argentino Hernán Barcos, quien fue una pieza fundamental en la obtención de los dos últimos títulos obtenidos por el equipo ‘blanquiazul’ y actualmente recibe la distinción de ser el máximo goleador extranjero en toda la historia de Alianza Lima.

Debido a los logros del popular ‘Pirata’, algunos hinchas lo consideran como un ídolo en la institución. Sin embargo, existe una figura deportiva que opina lo contrario. Se trata del exfutbolista Marko Ciurlizza, quien discrepó sobre considerar al ‘Pirata’ en la exclusiva lista de figuras históricas del club victoriano.

¿CÓMO DEFINE MARKO CIURLIZZA A UN ÍDOLO?

Primero que nada, Marko Ciurlizza enfatizó que ser ídolo implica más que simplemente logros deportivos. En esta línea, puso como ejemplo a Waldir Sáenz: “Goleador histórico es Waldir (Sáenz), pero no sé si llegue a ser ídolo y lo digo con todo cariño, yo lo aprecio mucho”.

Según declaró en su participación en el programa digital “Entre ceja y ceja”, ídolos del club victoriano son figuras como César Cueto y Teófilo Cubillas, quienes dejaron una marca indeleble en la historia del equipo.

“Ídolo de Alianza Lima es César Cueto. El aliancismo es César Cueto, Teófilo Cubillas. Bueno, yo no vi jugar a ‘Manguera’ Villanueva, pero por algo el estadio se llama Alejandro Villanueva”, manifestó el exfutbolista.

¿POR QUÉ MARKO CIURLIZZA NO CONSIDERÁ A HERNÁN BARCOS COMO ÍDOLO DE ALIANZA LIMA?

Respecto a Hernán Barcos, el actual panelista de “A Presión Radio” indicó que no lo considera como ídolo aliancista porque, para él, ser un ídolo implica trascender más allá de los logros deportivos, sugiriendo que se trata de dejar una huella significativa en el fútbol peruano, según recoge el diario La República.

“Yo no creo que para todos los hinchas Hernán Barcos sea ídolo, quizá para algunos sí y están en todo su derecho, nadie es quién para decirle ‘¿cómo va a ser ídolo él?’. Pero creo que es trascender más, no solo a nivel de resultados deportivos, abarca otras cosas ser ídolo y por qué no haber dejado huella a nivel de Perú”, sostuvo.

¿QUÉ LOGROS HA OBTENIDO HERNÁN BARCOS CON ALIANZA LIMA QUE HACE QUE ALGUNOS LO CONSIDEREN COMO ÍDOLO?

Desde su llegada al Perú en 2021, Hernán Barcos ha marcado 55 goles con Alianza Lima en 127 encuentros jugados hasta la fecha, con lo cual se ha convertido en el máximo goleador extranjero en la historia del equipo ‘íntimo’ y es el máximo goleador del plantel actual.

El ‘Pirata’ se ha coronado campeón con los blanzquiazules en dos oportunidades: en las temporadas 2021 y 2022, logrando un bicampeonato nacional.

¿QUIÉN ES MARKO CIURLIZZA?

Marko Ciurlizza es una voz autorizada para opinar sobre temas relacionados a Alianza Lima, puesto que vistió su camiseta y logró salir campeón en cuatro temporadas distintas: 2001, 2003, 2004 y 2006.

Además, este exfutbolista también puede opinar de Universitario de Deportes, puesto que antes de llegar a la institución victoriana, previamente había salido tricampeón nacional con los cremas en 1998, 1999 y 2000.

Por otro lado, además de jugar por los dos principales equipos del fútbol peruano, el exvolante pasó por A. Cochahuayco, Sport Boys, Cobresol, Pacífico FC y por Botafogo en el extranjero. También llegó a vestir la camiseta de la selección peruana.