Por Christian Gambini

La disciplina en las aulas entra en una nueva etapa tras la firma del decreto supremo por parte de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, que establece disposiciones para regular la conducta de los estudiantes de Educación Básica en colegios públicos y privados. La normativa incorpora una clasificación de las infracciones escolares y delimita las funciones que deberán asumir directores, profesores y padres de familia. Asimismo, contempla medidas correctivas frente a las faltas cometidas por los alumnos, que en las situaciones más graves podrían terminar con su separación definitiva de la institución educativa.

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