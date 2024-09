Jefferson Farfán tiene un gran éxito con el podcast “Enfocados”, que conduce él y Roberto Guizasola. Los peruanos han mostrado su preferencia por este espacio digital. Cada semana, con gran expectativa, realizan una entrevista con una figura del fútbol a nivel nacional o internacional. Y, en el último episodio, el invitado de lujo fue Rafinha, futbolista brasileño que militó en diversos clubes de élite como el Bayern Múnich. El exseleccionado de Brasil se refirió de una manera muy particular a Carlos Zambrano.

¿Por qué Rafinha considerada a Carlos Zambrano el jugador más ‘loco’ que vio? “Le pegaba a los alemanes”

“Zambrano era loco, fue el jugador más loco, es un león. Zambrano jugó con nosotros en Schalke 04, en un mes ya tenía tres rojas. Ese chico no está normal. Una vez chocamos en los entrenamientos, y me dijeron que ese chico no era normal”, declaró Rafinha.

Luego, el brasileño añadió: “En los entrenamientos me dijeron que está loco, que no era normal. Yo sabía que era fuerte, pero yo decía que era más nuevo que yo y tenía que respetar, pero nada. En Alemania le tenían miedo, era loco. Le pegaba a los alemanes”.

Zambrano se ha convertido en pieza fundamental en la defensa de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué anécdota contó Rafinha sobre Zambrano y Franck Ribéry?

Rafinha también contó en exclusiva una anécdota que vivió con Zambrano y el francés Franck Ribéry. “Cuando empezó a jugar más, lo hizo muy bien. Nunca perdió su manera de jugar. En un Bayern Múnich frente a Frankfurt, yo le hablaba a Ribéry que salga de ahí. Él me dijo que no tenía miedo, pero yo le decía que ese no reza para dormir, está loco. Ribéry también es de la calle, pero le mencionaba que ese pata en algún momento iba a matar a alguien”.

Qué pasará si “Enfocados” llega al millón de suscriptores en YouTube

“La voy a poner arriba. Si llegamos al millón de suscriptores vamos a regalar un carro. Suscríbanse de una vez. Si llegamos al millón, sorteamos un carro para todos los galácticos”, dijo muy emocionado y eufórico Farfán. A su vez, el popular ‘Cucurucho’ también incentivaba a los seguidores a suscribirse.

Esta promesa, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, se hizo en la previa de la entrevista que le iba a realizar Farfán y Guizasola a Jairo Concha, futbolista de Universitario, campeón del Apertura 2024 con los cremas y bicampeón nacional con Alianza lima.

¿Paolo Guerrero será conductor de “Enfocados”?

En una de las últimas entrevistas de “Enfocados”, Paolo Guerrero fue nuevamente el invitado. Es así que se habló sobre la posibilidad de que el ‘Depredador’ se sume a Farfán y Guizasola en la conducción de “Enfocados”. “Va a querer bonos por programa, por todo lado”, comentó bromeando la ‘Foquita’.

“Obviamente somos jodidos, chacoteros, pero sin ofender a nadie. La gente debe entender eso, pero sí queremos que seas parte, pero ya te dijimos, sueldo mínimo contigo, no hay más”, le volvió a recalcar Farfán a Guerrero.

Paolo, por su parte, respondió lo siguiente: “Al contrario, yo estoy para apoyar”. Por lo tanto, podría darse muy pronto que el actual fichaje de Alianza conduzca junto a Farfán y Guizasola el exitoso espacio en YouTube.