El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta octubre de 2025, se registraron 1 235 184 atenciones por problemas de salud mental en los establecimientos de salud, de las cuales 300 283 correspondieron a casos de ansiedad como el diagnóstico más frecuente. Por lo general, los problemas personales, las malas noticias y las situaciones de tensión, entre otros factores, pueden desencadenar respuestas de estrés y nerviosismo. Ante estas circunstancias, el cuerpo puede manifestar diversas reacciones físicas, como tensión muscular, alteraciones cardiovasculares y dificultad para respirar. Por ello, es importante reconocer estos síntomas y acudir a profesionales de la salud para recibir una evaluación y orientación adecuadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS EMOCIONES NEGATIVAS INFLUYEN EN EL CUERPO HUMANO?

El cuerpo humano suele activar mecanismos de alerta ante escenarios de peligro o presión y pueden manifestarse mediante palpitaciones, respiración acelerada y rigidez muscular. Sin embargo, si este estado se mantiene durante mucho tiempo, puede perjudicar el bienestar y dificultar las actividades diarias. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Mental advierte que una elevada carga emocional puede provocar ansiedad, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. En situaciones graves, puede aumentar el riesgo de conductas suicidas, por lo que es importante reconocer estas señales y buscar ayuda.

@minsaperu 😕 ¿Te sientes desanimado, estresado o con ansiedad? Recuerda que no estás solo. Llama gratis a la Línea 113, opción 5, y conversa con un psicólogo que te escuchará atentamente. ♬ sonido original - Minsa Perú

Asimismo, los especialistas indican que la autocompasión implica reconocer los propios errores y dificultades sin juzgarse con dureza. Si bien emociones como, por ejemplo, el miedo, la tristeza y la frustración forman parte de la vida del ser humano, es importante buscar apoyo profesional cuando persisten o empiezan a afectar las relaciones personales, ya sea en el trabajo o en los estudios. Por último, el Minsa dispone de Centros de Salud Mental Comunitaria y de la Línea 113, opción 5, que brinda orientación psicológica gratuita todo el día a quienes necesitan apoyo emocional, conforme comparte Infobae.

¿POR QUÉ EL 10 DE OCTUBRE SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL?

El 10 de octubre marca la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, una fecha promovida gracias a la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo principal de esta efeméride es hacer visible el trastorno mental más severo que afecta a los miembros de la sociedad a nivel global.

La intención es desarrollar un conjunto de estrategias que ofrezcan apoyo a estas personas, permitiéndoles sobrellevar su condición o lograr una cura completa. El esfuerzo centrado en diagnosticar y tratar trastornos de salud mental desde edades tempranas no solo disminuye los costos financieros en el futuro, sino que también previene diversas problemáticas derivadas, como el suicidio.

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