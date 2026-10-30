Por Manuel Gomez

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta octubre de 2025, se registraron 1 235 184 atenciones por problemas de salud mental en los establecimientos de salud, de las cuales 300 283 correspondieron a casos de ansiedad como el diagnóstico más frecuente. Por lo general, los problemas personales, las malas noticias y las situaciones de tensión, entre otros factores, pueden desencadenar respuestas de estrés y nerviosismo. Ante estas circunstancias, el cuerpo puede manifestar diversas reacciones físicas, como tensión muscular, alteraciones cardiovasculares y dificultad para respirar. Por ello, es importante reconocer estos síntomas y acudir a profesionales de la salud para recibir una evaluación y orientación adecuadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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