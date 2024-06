En una reciente entrevista el ex futbolista Roberto Silva se animó a contar un pasaje de su vida vinculado a su traspaso al Werder Bremen de Alemania hace alrededor de 15. Sin embargo, esta no es una anécdota positiva, sino todo lo contrario. El ‘Tanque’ vivió una tensa situación que lo llevó a ‘encarar’ a Claudio Pizarro y finalmente se animó a contar los detalles y razones tras esta historia.

¿Cuál fue la difícil situación que atravesó Roberto Silva?

El exfutbolista Roberto Silva fue el más reciente invitado del programa ‘Fuera del Sistema’ de Percy Olivares. Durante la transmisión, el ‘Tanque’ conversó extensamente sobre su vida, pasando por detalles personales de él mismo, como de su carrera como deportista y, por supuesto, también contando algunas experiencias que tuvo que atravesar hace ya varios años.

Uno de ellas en particular llamó la atención, pues involucra a otro popular exfutbolista peruano, Claudio Pizarro. Sucede que hace alrededor de 15 años, cuando Silva iba a ser transferido de Sporting Cristal al Werder Bremen fue víctima de estafa por parte de su representante, Carlos Delgado, quien trató de sacar beneficio personal a raíz de su contrato en el extranjero.

Todo inició porque el ‘Tanque’ necesitaba unos 250 mil dólares para cancelar el monto de una cláusula debido a que, por contrato, todavía era jugador de Sporting Cristal, impidiéndole el pase al equipo alemán. Es entonces que Delgado le ofreció el préstamo del dinero a través de medios externos, con la condición de apoderarse del 60% de su pase.

Años después, debido a que la expareja de Delgado filtró ciertos documentos, se llegó a conocer que el Werder Bremen abonó un millón 300 mil dólares por el pase de Silva, pero su representante se terminó quedando con más de un millón de dólares.

¿Por qué Roberto Silva ‘encaró' a Claudio Pizarro?

El ‘Bombardero de los Andes’ también se vio envuelto en esta controversia, aunque sin su conocimiento. Resulta que el representante Carlos Delgado había tratado de evadir su responsabilidad colocando su nombre entre los documentos que se filtraron. Por supuesto, en su momento el ‘Tanque’ desconocía estos detalles, por lo que en un primero momento acudió directamente a Pizarro para ‘encararlo’ y preguntarle al respecto.

“Una vez vino Claudio y fui a buscarlo a su casa, le dije ‘quiero hablar contigo’. Y por qué te digo, es que estas personas que habían comprado mi pase y habían puesto los 250 mil dólares, estaba Claudio. Entonces voy a buscarlo y le digo ‘blanco dime una cosa, ¿Qué sabes de eso?’ Le comencé a explicar y me miraba como diciendo qué me estás hablando. Le digo ‘¿Tú sabías que eras dueño de parte de mi pase?’ Me dijo ‘No sé de lo que me estás hablando’, lo sentí bastante honesto”, dijo en ‘Fuera del Sistema’.

Es así que, por suerte, la situación no pasó a mayores entre ambos, pues Silva entendió que todo era responsabilidad de Delgado, quien llegó a quedarse con una buena parte de su dinero.