La expareja peruana protagonizó un tenso enfrentamiento durante una cena en el reality grabado en Miami. | Foto: YouTube
La expareja peruana protagonizó un tenso enfrentamiento durante una cena en el reality grabado en Miami. | Foto: YouTube
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El reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna en ‘La Prisión del Destino 2’ rápidamente pasó de la tensión a una nueva confrontación. Ambos, expareja y padres de una hija, forman parte del reality de convivencia grabado en Miami, donde compiten por un premio de US$100.000. Durante los primeros episodios ya habían protagonizado cruces por celos y bloqueos en redes sociales, pero una cena organizada por la producción terminó exponiendo conflictos relacionados con su pasado y sus hijos.