El reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna en ‘La Prisión del Destino 2’ rápidamente pasó de la tensión a una nueva confrontación. Ambos, expareja y padres de una hija, forman parte del reality de convivencia grabado en Miami, donde compiten por un premio de US$100.000. Durante los primeros episodios ya habían protagonizado cruces por celos y bloqueos en redes sociales, pero una cena organizada por la producción terminó exponiendo conflictos relacionados con su pasado y sus hijos.

Una relación del pasado volvió a quedar expuesta

El conflicto no comenzó precisamente durante la cena. Desde el estreno del programa, los conductores intentaron conocer si existía alguna posibilidad de reconciliación entre ambos. Samahara descartó esa opción y afirmó que Youna la tenía bloqueada de WhatsApp e Instagram. El barbero, por su parte, sostuvo que prefería no comunicarse con ella porque, según su versión, las llamadas terminaban en reclamos y cuestionamientos sobre su vida personal.

La discusión subió de tono cuando aparecieron las acusaciones de celos. Samahara aseguró que tenía registros de situaciones en las que Youna habría cuestionado dónde estaba o con quién se encontraba. Él respondió señalando que ella tampoco quería verlo relacionarse con otras personas. Las versiones contrapuestas dejaron claro que, aunque ambos aseguran haber dejado atrás la relación sentimental, todavía existen asuntos pendientes entre ellos.

La hija de ambos fue uno de los puntos más delicados

Durante la cena, la conversación tomó un giro más serio cuando apareció el tema de Xianna, la hija que tienen en común. Youna cuestionó que los conflictos entre adultos puedan producirse delante de la menor y mencionó una situación relacionada con Bryan Torres, expareja de Samahara y padre de sus otros hijos. El barbero sostuvo que no estaba dispuesto a aceptar gritos o faltas de respeto frente a su hija.

Samahara rechazó los cuestionamientos y puso en duda algunas afirmaciones de Youna sobre el trato hacia sus hijos. Él respondió pidiéndole que mencionara un ejemplo concreto en el que hubiera faltado el respeto a los menores. El intercambio terminó siendo cada vez más emocional hasta que Lobatón no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras.

Los celos también encendieron la discusión

Otro de los motivos que alimentó el enfrentamiento fue la posibilidad de que Youna realizara un supuesto ‘shippeo’ con Sheila, otra participante del reality. Según relató el barbero, Samahara habría mostrado incomodidad ante la posibilidad de que él coqueteara con otra integrante del programa. En medio de la discusión, además, Youna afirmó que la influencer tenía un supuesto novio en Perú, algo que ella negó.

La tensión terminó afectando incluso la dinámica del reality. En otra actividad, Samahara cuestionó que Youna se incorporara como juez sin haber sido convocado, generando un nuevo momento incómodo frente al resto de participantes. La situación muestra cómo la convivencia permanente, sumada a una historia sentimental complicada, puede hacer que antiguos desacuerdos vuelvan a aparecer ante las cámaras.

Por ahora, Samahara Lobatón y Youna aseguran que su relación sentimental quedó atrás, pero su participación conjunta en ‘La Prisión del Destino 2’ demuestra que todavía existen temas sensibles entre ambos. El reality, que se desarrolla durante un mes y tiene un premio de US$100.000, ha convertido su reencuentro en uno de los focos de atención del programa. Para Samahara, además, el objetivo declarado es utilizar el dinero del premio para comprar una casa para sus hijos.