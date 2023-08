Samahara Lobatón decidió dar la cara y hacer público el problema que tiene con Youna, el padre de su hija. La hija de Melisa Klug presentó su caso en el programa de “Magaly Tv La Firme”, donde dio a conocer los constantes maltratos psicológicos por parte de su ex pareja. Según la influencer, Youna la insultaba en reiteradas ocasiones y no cumplía con la manutención de la menor.

“Él está así desde antes que yo me venga a Lima. Me decía desde la A a la Z, yo he tenido que soportar su maltrato psicológico. Él no le contesta el teléfono a mi hija, pero sí tiene para llamarme, para escribirme. Ver a dónde estoy a las 5 de la mañana”, declaró Samahara.

Tras las graves acusaciones hacia su persona, Youna se animó a dar su versión en el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo Gonzáles “Peluchín” y Gigi Mitre. El barbero no desmintió las acusaciones de la madre de su hija, puesto que ella presentó pruebas de agresión verbal mediante audios, por lo que tuvo que disculparse por lo sucedido.

Sin embargo, lo que el barbero no aceptó es que sea acusado de ser un mal padre y ser un mantenido por ella en los últimos dos años. Según manifestó Youna, él siempre trató de darle una pensión a la influencer en base a sus posibilidades.

¿Por qué Samahara, Yordy Reyna y Youna se volvieron tendencia en redes sociales?

Aprovechando el espacio que tuvo en “Amor y Fuego”, Youna reveló que su expareja fue infiel y mostró como evidencia unas conversaciones telefónicas en donde él le reclama a ella por irse a una fiesta sin avisarle.

“Ella se va a una fiesta, yo le reclamo porque se fue y no me avisó, entonces yo le digo que cómo es posible si ella me dijo que estaba durmiendo, ella me responde que solo fue una hora y que fue acompañando a su amiga”, comentó inicialmente.

Luego Youna compartió las conversaciones que Samahara tuvo con su amiga ese día que se fue de fiesta. En los mensajes ella le dice a su compañera que conoció al futbolista Yordy Reyna y que pasó la noche con él. “Su amiga le pide que tenga cuidado para que no les tomen fotos juntos. Ella también le confirma a su amiga que esa noche durmió con él”, comentó.

El joven expresó que no deseaba recordar más al respecto, debido a que la conversación que tuvo con su amiga era muy explícita sobre lo sucedido con al actual futbolista del Torpedo Moscú de la Liga Premier de Rusia, según informó Infobae.

¿Cómo acusó Youna a Samahara Lobatón de mala madre?

Usando otra conversación de Samahara con una de sus amigas, el barbero acusó a su expareja de ser mala madre cuando vio que ella tenía en mente dejarlo al primer problema que tuviera con él y luego se iría con Yordy Reyna y sin su hija.

“Dice que se va seis meses (a Estados Unidos), pero que a la primera que tenga una discusión conmigo se va con él (Yordy Reyna). Me iba a dejar a mi hija, qué excelente madre”, enfatizó Youna.