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Especialistas en salud dental advierten que la falta de atención ante estos signos clínicos facilita el progreso de infecciones | (Foto: Difusión).
Especialistas en salud dental advierten que la falta de atención ante estos signos clínicos facilita el progreso de infecciones | (Foto: Difusión).
Por Redacción EC

Las enfermedades periodontales afectan actualmente a más de mil millones de personas a nivel global según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consolidándose como una de las patologías bucales más recurrentes entre la población mundial.

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