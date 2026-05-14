Las enfermedades periodontales afectan actualmente a más de mil millones de personas a nivel global según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consolidándose como una de las patologías bucales más recurrentes entre la población mundial.

Este padecimiento se manifiesta inicialmente a través de síntomas comunes como la inflamación, el mal aliento y el sangrado de las encías, señales que suelen ser ignoradas o normalizadas hasta que el daño alcanza estructuras profundas.

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Por ello, especialistas en salud dental advierten que la falta de atención ante estos signos clínicos facilita el progreso de infecciones que, en sus etapas más críticas, concluyen en la caída de los dientes.

En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, celebrado cada 12 de mayo, la comunidad odontológica enfatizó que la prevención y las revisiones periódicas son las únicas herramientas efectivas para frenar el avance de estas complicaciones.

Al respecto, el decano del Colegio Odontológico del Perú (COP), José Ricardo Rojas Rueda, señaló que postergar la consulta profesional suele ser una constante que agrava el diagnóstico.

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El especialista indicó que la mayoría de los pacientes solo acuden a los centros de salud cuando perciben movilidad en sus dientes o dolores intensos, momentos en los que la patología ya se encuentra en un estado avanzado y difícil de revertir.

“Exigimos al Estado y al Ministerio de Salud fortalecer las campañas preventivas y el acceso oportuno a atención odontológica, porque miles de personas podrían perder piezas dentales por falta de diagnóstico y tratamiento a tiempo”, enfatizó Rojas Rueda.