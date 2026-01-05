A nivel global, las fiestas de fin de año representan unión, familiaridad y para muchos, esa esperanza que termina viéndose reflejada en el armado del nacimiento de Jesucristo. Ha iniciado el 2026, y de manera tradicional, llega la fecha a partir del cual se empieza a desarmar el pesebre conmemorándose así una Bajada de Reyes cuyo histórico significado tras la celebración de la Navidad, rememora pasajes bíblicos con los cuales hemos crecido.

ESTE ES EL HISTÓRICO SIGNIFICADO DE LA BAJADA DE REYES CONMEMORADA EN PERÚ ANUALMENTE

El mundo celebró con pirotecnia, vestido de blanco o amarillo y/o llevando a cabo los tradicionales rituales cabalísticos como comer 12 uvas, por ejemplo, entre otras, la llegada de un 2026 que se recibe tras la solemne conmemoración de la Natividad de Jesucristo, y ahora festeja la Bajada de Reyes cuya tradición convoca a las familias del Perú, también, dentro de ambiente festivo.

De acuerdo a la lectura del Evangelio correspondiente a Epifanía (Mateo 2, 1-12), tanto Gaspar, Melchor y Baltasar son “unos Magos de Oriente (que) se presentaron en Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?”, y tras ver “salir su estrella ... venimos a adorarlo”.

Tal y como lo precisa Aciprensa, la fiesta de los Reyes Magos que en pleno siglo XXI mantiene la tradición escenificada mediante la recreación de aquellos personajes que le rindieron homenaje a Jesucristo tras su nacimiento, se celebra cada sexto día del primer mes del año en Perú, es decir, el día 12 luego de la Navidad, y es llevada a cabo con una serie de fervorosas y alegóricas actividades con sentido católico.

Para este 2026, la ciudad de Lima y regiones como Cusco, Apurímac y Ayacucho realizarán los representativos recorridos anuales con “Gaspar, Melchor y Baltasar” caracterizados, y quienes como manda la costumbre y hábito, galopan llevando consigo regalos para los niños.

EL MOMENTO IDEAL Y QUE TRADICIONALMENTE ES CONSIDERADO PARA EMPEZAR A DESARMAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Millones de familias a nivel global han terminado conmemorando una Navidad 2025 que tradicionalmente cuenta con el árbol decorado como principal protagonista junto al pesebre.

Al respecto, y representando inquietud generalizada, hoy pasamos a revelarte la fecha a partir de la cual debe desarmarse dicho símbolo del evento conmemorativo entorno al nacimiento del niño Jesús, siendo el momento ideal marcado por aspectos netamente tradicionales, aquel instante que coincide con la celebración de la Epifanía de Cristo ante los Reyes Magos.

La manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo, figura candelarizada por parte de la Iglesia católica, y es así que cada 6 de enero como la del primer martes de 2026, se convierte en la jornada clave para empezar a guardar el árbol de Navidad junto a sus adornos, y de esa forma despedir la temporada de festejos decembrinos.

ESTOS 5 DATOS PUEDEN AYUDARTE A COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA EPIFANÍA Y LOS REYES MAGOS

1- Celebración de hasta 2 epifanías más por parte de la Iglesia Católica (Bautismo del Señor y las bodas de Caná como manifestación a los discípulos).

2- Junto a la Pascua, la Epifanía es otra de las celebraciones más antiguas de la Iglesia Católica.

3- Representaciones pictóricas de los primeros siglos de la era cristiana, revelan que podrían haber sido más de 3 reyes magos, incluso hasta 8.

4- Manuscrito encontrado en París que data de fines del siglo VII, revela los nombres de “Bitisarea”, “Melchor” y “Gataspa”, siendo Melchor graficado como un anciano barbado de piel blanca, y típico de la Europa caucásica, Gaspar representando al habitante de Asia, y Baltasar aquel africano de piel negra que le regaló mirra al Salvador.

5- En el siglo IV, San Eusebio de Cesarea (ca. 263-339) y San Jerónimo de Estridón (342-420) en el siglo IV, coincidían con San Epifanio (ca. 310-403) en la dificultad de determinar una fecha precisa para la llegada de los Reyes Magos a Belén, sin embargo, San Agustín de Hipona (354-430) terminó sosteniendo que ellos llegaron el día decimotercero después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero según calendario gregoriano actual.

Fuente: Aciprensa