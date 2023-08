Hay mucha preocupación en los peruanos sobre las inminentes consecuencias que provocaría el Fenómeno El Niño Global. Uno de estos problemas sería el incremento del precio de la papa y arroz, dos elementos muy utilizados en el día a día por los peruanos para cocinar. En este contexto, Glicerio Canchari, especialista en agrometeorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se refirió a qué sucederá de cara a las próximas semanas con el mencionado cereal y tubérculo.

“Estamos con una coyuntura en donde las temperaturas están por encima de lo normal. Esto ha provocado que las plantas y los cultivos respondan de una manera que habitualmente nosotros no acostumbramos. Lo que pasa es que estos cultivos están acoplados a los ciclos climáticos normales, pero este año el ciclo climático ha variado. Las cosechas se retrasan, algunos frutales como el mango se retrasan. En el cultivo de limón, si bien baja la cosecha, debido a estas condiciones cálidas, el volumen de cosecha ha sido menos que los años anteriores, por eso los precios han subido de manera significativa”, indicó Glicerio a Latina sobre la relación entre la producción de diversos cultivos con los fenómenos climáticos.

¿Por qué se cree que el precio de la papa y arroz serán afectados por Fenómeno El Niño Global, según especialista agrometeorología de Senamhi?

Sobre el arroz, Canchari explicó que los productores de este cereal se verán perjudicados. “Las condiciones cálidas van a favorecer al arroz. Sin embargo, también se va a necesitar de condiciones más frescas, y si se mantienen cálidas, lo más probable es que afecte el precio del grano y en consecuencia el volumen, lo cual puede perjudicar los ingresos económicos de los productores”, mencionó el experto de Senamhi.

¿Qué sucederá con la producción de papa?

Asimismo, Glicerio también hizo hincapié en cómo se verá afectada la producción de papa. “Durante los meses de agosto hasta diciembre, el volumen de papa que entra a los mercados de Lima provienen de la costa sur y central, algunos de la sierra central oriental y la sierra norte. En cuanto a la costa central, si bien ha empobrecido la etapa de crecimiento, las condiciones mencionadas han incrementado el costo de producción de este cultivo. Entonces, algunos productores ya no ven rentable mantener este cultivo”.

Por último, el experto dijo que el bolsillo de los peruanos podría verse afectado al momento de comprar papa, sin embargo, prefirió no asegurarlo: “Hay algunos reportes de las zonas de la costa central que han eliminado la plantación, porque cuando hay mayor incidencia de plagas, cada semana tienen que hacer una aplicación de productos químicos, por lo que incrementan su costo de producción y no se vuelve rentable. Es probable que se dé el incremento del precio, pero no estamos tan seguros de manera en general. Eso lo vamos a ver cuando acabe la campaña y compararemos con los años anteriores”.

Senamhi: qué es

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

