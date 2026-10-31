Cada 1 de noviembre, millones de personas en distintas partes del mundo conmemoran el Día de Todos los Santos, una celebración religiosa que forma parte de las tradiciones de la Iglesia católica y otras comunidades cristianas. Aunque su nombre es conocido por muchos, pocos saben por qué se eligió esta fecha, cómo surgió la festividad y qué acontecimientos históricos permitieron que se extendiera a diferentes países a lo largo de los siglos. Además, esta jornada tiene particularidades que van más allá de las ceremonias religiosas y que se reflejan en las costumbres, creencias y formas de recordar de cada lugar. A continuación, te contamos por qué se celebra el Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre, cuál es el origen de esta tradición y cómo se conmemora en distintas partes del mundo.

¿POR QUÉ SE LLAMA DÍA DE TODOS LOS SANTOS AL 1 DE NOVIEMBRE?

El nombre expresa el propósito de la jornada: homenajear a todos los santos, no solo a quienes tienen una fecha propia en el calendario religioso. También incluye a personas cuya santidad es conocida por Dios, aunque nunca hayan sido declaradas oficialmente santas mediante la canonización. Así, la celebración recuerda a quienes, según la fe cristiana, llegaron al cielo. Aunque muchas ceremonias destacan a figuras conocidas, la conmemoración comprende a todos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN HISTÓRICO DE ESTA CELEBRACIÓN?

En sus inicios, la festividad tenía lugar el 13 de mayo, aunque no se conoce con certeza el motivo de esa elección. Según recoge CNN de la Enciclopedia Britannica, en el año 609 el papa Bonifacio IV formalizó la conmemoración al convertir el Panteón de Roma en una iglesia dedicada a la Virgen María y a los mártires. Más adelante, entre 731 y 741, el papa Gregorio III dedicó una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos y estableció el 1 de noviembre. En 837, Gregorio IV extendió la observancia oficial de esa fecha a toda la Iglesia.

¿QUÉ OBLIGACIÓN TIENEN LOS CATÓLICOS DURANTE ESTE DÍA?

En la Iglesia católica, esta fecha suele considerarse un Día Santo de Obligación. Por ello, los fieles deben asistir a misa, excepto cuando una enfermedad u otra razón justificada se los impida. La tradición también se conservó en varias comunidades protestantes después de la Reforma. Los metodistas, por ejemplo, aprovechan la jornada para agradecer por la vida y la muerte de quienes consideran santos, de acuerdo con Christianity.com.

¿CÓMO SE CONMEMORA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN OTROS PAÍSES?

Las costumbres cambian de un país a otro. En Francia y Alemania, el 1 de noviembre es feriado y numerosos negocios cierran. En Filipinas, donde se conoce como Undas, la fecha también sirve para recordar a los familiares fallecidos. Muchas personas acuden a los cementerios y les rinden homenaje mediante oraciones, flores y ofrendas. Por su parte, la Iglesia ortodoxa celebra el Día de Todos los Santos en otro momento: el primer domingo después de Pentecostés.

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