Por qué se llama el Dia de todos los santos a cada 1 de noviembre en el mundo | Foto: Magnific
Por qué se llama el Dia de todos los santos a cada 1 de noviembre en el mundo | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Cada 1 de noviembre, millones de personas en distintas partes del mundo conmemoran el Día de Todos los Santos, una celebración religiosa que forma parte de las tradiciones de la Iglesia católica y otras comunidades cristianas. Aunque su nombre es conocido por muchos, pocos saben por qué se eligió esta fecha, cómo surgió la festividad y qué acontecimientos históricos permitieron que se extendiera a diferentes países a lo largo de los siglos. Además, esta jornada tiene particularidades que van más allá de las ceremonias religiosas y que se reflejan en las costumbres, creencias y formas de recordar de cada lugar. A continuación, te contamos por qué se celebra el Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre, cuál es el origen de esta tradición y cómo se conmemora en distintas partes del mundo.

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