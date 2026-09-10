BTS se prepara para encontrarse con sus seguidores peruanos en Lima, donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecerán tres conciertos en el Estadio San Marcos como parte de su esperado Arirang World Tour. Mientras crece la expectativa por las presentaciones que se llevarán a cabo en octubre, también vuelve el interés por conocer la historia de una agrupación que trascendió las fronteras de Corea del Sur y se convirtió en un fenómeno mundial. Detrás de sus conocidas siglas existe un significado relacionado con los jóvenes y una segunda interpretación adoptada durante su expansión internacional. A continuación, te revelamos por qué se llaman BTS, qué representa realmente su nombre y cómo esta identidad acompañó el ascenso del famoso grupo de K-pop.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE EL NOMBRE BTS?

BTS corresponde a la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, cuyo significado es “Boy Scouts a prueba de balas”. La denominación refleja la intención del grupo de proteger a los jóvenes frente a los prejuicios, críticas y expectativas que pueden recaer sobre ellos. Posteriormente, en 2017, la agrupación presentó una segunda interpretación para sus siglas: “Beyond The Scene”, que puede traducirse como “Más allá de la escena” y formó parte de su nueva identidad internacional.

(Foto: AFP)

¿CÓMO NACIÓ Y CUÁNDO DEBUTÓ EL GRUPO?

Aunque el proyecto comenzó a tomar forma en Seúl desde 2010, BTS debutó oficialmente en junio de 2013 con el sencillo ‘2 Cool 4 Skool’, bajo el sello Big Hit Entertainment. Su propuesta tenía inicialmente una fuerte influencia del hip hop, pero posteriormente incorporó distintos géneros. Sus primeros trabajos incluyeron ‘O!RUL8,2?’, ‘Skool Luv Affair’ y ‘Dark & Wild’, producciones que ayudaron a aumentar progresivamente su reconocimiento.

¿CUÁNDO ALCANZÓ BTS LA FAMA INTERNACIONAL?

El gran salto internacional de BTS se produjo a partir de 2017, cuando Estados Unidos comenzó a convertirse en uno de sus principales mercados fuera de Asia. Ese año, ‘Love Yourself: Her’ ingresó al Billboard 200 en el séptimo lugar, marcando una posición inédita para una agrupación coreana. Al año siguiente, ‘Love Yourself: Tear’ alcanzó el primer puesto de dicha lista. La banda repitió ese logro posteriormente con ‘Love Yourself: Answer’, ‘Map of the Soul: Persona’ y ‘Map of the Soul: 7′, consolidando su presencia dentro del panorama musical global.

¿QUIÉNES SON LOS SIETE INTEGRANTES DE BTS?

RM: líder y rapero, además de compositor y productor. Fue el primer integrante seleccionado para el proyecto.

líder y rapero, además de compositor y productor. Fue el primer integrante seleccionado para el proyecto. Jin: vocalista, bailarín, compositor y modelo, con formación universitaria en arte y actuación.

vocalista, bailarín, compositor y modelo, con formación universitaria en arte y actuación. Suga: rapero que también utiliza el nombre Agust D y tuvo experiencia previa en el circuito underground.

rapero que también utiliza el nombre Agust D y tuvo experiencia previa en el circuito underground. J-Hope: rapero, bailarín y coreógrafo, con antecedentes en competencias y academias de danza.

rapero, bailarín y coreógrafo, con antecedentes en competencias y academias de danza. Jimin: cantante y bailarín reconocido por su voz y estilo de interpretación.

cantante y bailarín reconocido por su voz y estilo de interpretación. V: cantante, bailarín y compositor, quien aprendió a tocar el saxofón durante su juventud.

cantante, bailarín y compositor, quien aprendió a tocar el saxofón durante su juventud. Jung Kook: vocalista principal que también participa en composición y producción.

Fotografía cedida por Bighit Music que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS durante un concierto. BTS desembarcó este martes en Los Ángeles con la marea sonora de 'Arigang' para marcar su última parada en Estados Unidos en su segundo hogar, la ciudad que vio crecer al grupo y sirvió de estudio para dar vida a su esperado regreso musical. | EFE/ Hybe/Bighit Music / HYBE/BIGHIT MUSIC

¿POR QUÉ BTS TIENE TANTA INFLUENCIA?

El impacto de BTS no se limita a sus canciones. La relación cercana que construyeron con ARMY, nombre con el que se identifica a su comunidad de seguidores, fortaleció su alcance internacional.

Además, iniciativas como ‘Love Myself’ y el discurso ‘Speak Yourself’ ante las Naciones Unidas llevaron mensajes relacionados con la autoestima y los jóvenes a una audiencia mundial.

¿QUÉ SE SABE SOBRE BTS EN PERÚ?

La agrupación llegará a Lima para presentarse el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos. Los shows del Arirang World Tour tienen previsto comenzar aproximadamente a las 8 p. m. y extenderse cerca de tres horas. En sus recientes conciertos de Los Ángeles, BTS modificó algunas canciones del encore en cada jornada, aunque todavía no ha confirmado si aplicará una dinámica similar en Perú.

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