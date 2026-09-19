Por Manuel Gomez

A solo pocas horas de que se celebre el comienzo de la primavera 2026, una estación del año que muchos esperan, en las redes sociales ha comenzado a viralizarse una vez más la canción ‘Flores Amarillas’, de la serie argentina ‘Floricienta’. Este éxito musical, que se lanzó en el 2004, logró tener una gran acogida por el público tanto en América Latina como en Europa. Por ello, cada 21 de septiembre, muchas personas aprovechan la ocasión para regalar estas flores a sus amigos, parejas o familiares, como una forma de expresar afecto y hacerlos sentir especiales. Sin embargo, muy pocos conocen que Florencia Bertotti juega un papel fundamental en la historia de esta tendencia juvenil que ha marcado la vida de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.