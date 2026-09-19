A solo pocas horas de que se celebre el comienzo de la primavera 2026, una estación del año que muchos esperan, en las redes sociales ha comenzado a viralizarse una vez más la canción ‘Flores Amarillas’, de la serie argentina ‘Floricienta’. Este éxito musical, que se lanzó en el 2004, logró tener una gran acogida por el público tanto en América Latina como en Europa. Por ello, cada 21 de septiembre, muchas personas aprovechan la ocasión para regalar estas flores a sus amigos, parejas o familiares, como una forma de expresar afecto y hacerlos sentir especiales. Sin embargo, muy pocos conocen que Florencia Bertotti juega un papel fundamental en la historia de esta tendencia juvenil que ha marcado la vida de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE RECUERDA A ‘FLORICIENTA’ CADA 21 DE SEPTIEMBRE Y CUÁL ES SU RELACIÓN CON LAS FLORES AMARILLAS?

En 2004, ‘Floricienta’ se convirtió en una de las series juveniles más populares y que dejó una huella en toda una generación, especialmente entre el público femenino. Protagonizada por la actriz argentina Florencia Bertotti, la ficción contaba la historia de una joven huérfana que trabajaba como niñera en una mansión y terminaba enamorándose del hijo mayor de la familia, logrando cautivar al público.

En cuanto a su asociación entre las flores amarillas y Floricienta surgió a partir de una canción interpretada por Bertotti, cuya referencia a una flor amarilla se convirtió en una de las frases más recordadas de la serie en su momento. De hecho, dentro de la ficción, estas flores también representan el amor y el afecto, reforzando su significado a lo largo de la trama.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE REGALAR FLORES AMARILLAS EN LA PRIMAVERA?

Tanto el 21 de mazo como septiembre, muchas personas en Perú y otros países América Latina y Europa recibirán la primavera con los brazos abiertos y las tradicionales flores amarillas. Este color simboliza la amistad y se caracteriza por transmitir optimismo y energía. Además, las flores amarillas son ideales para decorar la sala u otros espacios del hogar, ya que aportan luz y belleza. También son un obsequio apropiado para personas que atraviesan un momento de desánimo, han cumplido algún objetivo personal, como conseguir un ascenso laboral, o simplemente para esa persona incondicional. A continuación, te presentamos algunas frases alusivas a esta fecha: