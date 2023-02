Por qué se terminó Pataclaun: Gonzalo Torres, “Gonzalete” reveló las razones

El actor peruano, Gonzalo Torres es recordado por su popular personaje como ‘Gonzalete’ en el elenco del exitoso programa Patacláun, programa de comedia, que fue su preferida de toda una generación que los veía durante las tardes en la televisión peruana en los años noventa.

Además, el conocido artista ha dado una entrevista al medio Infobae, por lo que decidió narrar sobre las verdaderas razones que lo llevaron a nunca más grabar el espacio que contaba con una particularidad de tener un humor basado en el clown y la improvisación.

GONZALO TORRES: LOS MOTIVOS POR EL QUE TERMINÓ DE GRABAR “PATACLÁUN”

Gonzalo Miguel Torres del Pino, popularmente llamado como Gonzalo Torres, reveló que tras formar parte de la banda de rock peruano ‘No sé quién y no sé cuántos’ junto a Raúl Romero como bajista, pasó a ser parte del grupo de clown que July Naters lideraba en Barranco.

Ante todo fue una obra de teatro llamado ‘Patacláun en el Amor’, donde los diferentes actores peruanos realizaban humor improvisado. Después decidieron llevar el proyecto al canal Frecuencia Latina en 1997 en la que se estrenó bajo la dirección de July Naters y los guiones a cargo de Wendy Ramos. El programa logró tener dos exitosas temporadas y las grabaciones duraron hasta 1999.

De esta manera, el grupo se separó y ya no continuaron con las grabaciones de un programa, que lideraba el rating de la TV peruana. “Gonzalete” narró que la constante convivencia entre sus compañeros fue desgastando la relación que tenían poco a poco, por lo que decidieron que cada uno tome sus propios caminos.

“Patacláun se acabó porque llevábamos mucho tiempo juntos y la convivencia desgasta. El éxito de la televisión desgastó la relación y nos llevó a cansarnos y querer también cada uno hacer su propio camino. Tal vez el tiempo nos iba a volver a juntar, pero el tiempo dijo que no. Cada uno hizo su carrera de forma exitosa”, dijo.

¿POR QUÉ GONZALO TORRES NO VOLVERÍA A REALIZAR “PATACLAUN”?

Gonzalo Torres detalló que el humor que realizaban en la década de los noventa es muy distitna a lo que se hace en la actualidad, pues explicó que hay aspectos que él particularmente no repetiría de Patacláun.

“Hay cosas de Patacláun en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma. Porque había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”, expresó.

También, el conductor de TV señaló que no todo lo que se hizo dentro de Patacláun fue malo, ya que todo el contenido se hizo de acuerdo al contexto social.

“Cada tipo de humor tiene su contexto, su espacio-tiempo histórico. Si lo vemos hacia atrás, claro que tiene su crítica, pero en ese momento no la había porque estaba en función a un tiempo. No quisiera ensañarme con lo que no estaba bien, habiendo tantas otras cosas extraordinarias”, mencionó.