Por qué se vio un Chucky en las celebraciones de la selección argentina tras ganar la Copa de Qatar 2022

La Selección Argentina este domingo salió campeón en el Mundial Qatar 2022 y en diferentes fotografías de la intimidad de los festejos de los argentinos en el vestuario pudo observarse una presencia algo particular: el muñeco Chucky, de la clásica película de terror Child’s Play.

No obstante, la presencia de Chucky en el núcleo del equipo albiceleste no es ninguna novedad y e que desde hace tiempo acompaña a la Selección. Aunque algunos desconocen el motivo.

EL MUÑECO CHUCKY EN LOS FESTEJOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

El muñeco Chucky al parecer se ha vuelto una cábala para la Selección Argentina desde hace varios años y el propio Claudio Tapia, presidente de AFA, se pronunció respecto a su presencia en el Twitch de AFA Estudio.

“Un día entré a la utilería, vi al muñequito Chucky. Le faltaba un brazo y una pierna. Dije: ‘¿Quién trajo a este muñeco acá? Tiene mala suerte’. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados”.

“Les dije a los siete: si salimos campeones (de la Copa América 2021), nos vamos a tatuar a Chucky. Y los siete nos tatuamos a Chucky”.

El muñeco ha acompañado a la Selección en todo el Mundial Qatar 2022, incluyendo en la final ganada ante Francia para consagrar el tercer título mundialista en su historia.

EL ITINERARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA TRAS SALIR CAMPEÓN MUNDIAL

Se espera que la Selección parta esta noche desde Doha, Qatar. El avión recorrerá 22 horas (con una escala en Madrid para recargar combustible) para luego recalar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se estima que el aterrizaje a Argentina sería este lunes a las 19 horas aproximadamente. Del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo separan seis kilómetros. Aunque la demora en hacer ese trayecto podría variar por la intensa caravana que se registrará para esperar a los futbolistas en su regreso al país. La última vez que el plantel en su conjunto había estado en la Argentina había sido en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas de marzo pasado.

Es importante saber que resta reconocer cuál será el itinerario de los festejos para que los futbolistas puedan disfrutar la tercera Copa del Mundo con la compañía de los hinchas. Aunque hay una posibilidad de que el día elegido sea este martes ya que varios jugadores tendrán que regresar rápidamente a sus clubes en el corto plazo. Es el caso de Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Papu Gómez, Gonzalo Montiel, Guido Rodríguez, Gerónimo Rulli y Juan Foyth que deben retornar porque Atlético Madrid, Sevilla, Real Betis y Villarreal disputarán a partir de este jueves la fecha 15 de La Liga de España.