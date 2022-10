Durante el programa de Adrián Uribe “De noche, pero sin sueño”, gran conmoción generó una discusión entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer, una de las parejas mexicanas más estables en el medio del país azteca. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué pelearon en pleno programa en México? En esta nota te contamos los detalles del tenso momento que vivió la pareja en vivo y en directo.

POR QUÉ SEBASTIÁN RULLI Y ANGELINA BOYES SE PELEARON EN VIVO

El tenso momento ocurrió durante el programa de Adrián Uribe “De noche, pero sin sueño”, en donde los protagonistas de la telenovela “Teresa” participaron en una dinámica llamada “El amor es ciego”, en la cual Rulli tenía que adivinar, con los ojos cubiertos, cuáles eran las manos de Boyer.

“Angelique Boyer está en una de esas tres cajas y tú vas a pasar a tocar, a sentir, a palpar las manos de esas tres mujeres, que entre ellas está Angelique y tú decidirás [...] Por el bien de tu vida, tendrás que atinarles a las manos de tu mujer”, dijo Adrián Uribe al actor argentino.

Fue entonces que Sebastián Rulli confesó sentirse muy nervioso, lo que generó comentarios ante el presentador del programa de televisión. El desenlace fue que el actor de telenovelas llegó a equivocarse.

“(Con esto me doy cuenta) que no me conoce, pero no pasa nada, tenemos una vida conocernos”, dijo Boyer sobre el fracaso de su pareja ante un inminente enojo que se televisó en vivo y en directo.

El tenso momento fue comentado en redes sociales, donde los usuarios compartieron un video en donde la actriz también tuvo el mismo reto, sin embargo, ella no falló.

QUIÉN ES SEBASTIÁN RULLI

Sebastián Óscar Rulli es un actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano, conocido por interpretar diversos papeles en telenovelas que fueron difundidas en todo Latinoamérica.

Sus papeles más representativos fueron su participación en la telenovela “Rubí”, en el año 2004, en donde interpretó a Héctor Ferrer Garza y en “Contra viento y marea”, en el año 2005, haciendo el papel de Sebastián Cárdenas Contreras.

Cabe destacar que Sebastián Óscar Rulli fue nombrado por la revista People como uno de “Los 50 más bellos”.

QUIÉN ES ANGELIQUE BOYER

Angelique Boyer es una actriz y modelo francesa, nacionalizada mexicana ganadora de tres Premios TVyNovelas, dos Premios Bravo y un Premio ACE a mejor actriz.

Boyer es conocida por su participación en la televisión, principalmente en telenovelas tales como Corazones al límite, donde debutó como actriz en el 2004 interpretando al papel de «Anette»; de allí siguieron papeles secundarios en Rebelde, Muchachitas como tú, Alma de Hierro, Mujeres asesinas y Corazón salvaje.

Sin lugar a dudas, uno de sus mejores momentos como actriz, ocurrió en el 2010 interpretando a ‘Teresa Chávez Aguirre’, teniendo su protagónico en la telenovela Teresa.

Además de ello, Angelique Boyer ha estado en grupos musicales como C3Q’S y “Rabanitos Verdes”, así como en obras de teatro tales como “Ausencia de Dios”, y en cine en J-ok’el: La leyenda de la Llorona.