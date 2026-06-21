Durante años se ha creído que los hijos menores disfrutan de mayores beneficios dentro del hogar gracias a la experiencia acumulada de los padres y a un entorno familiar más consolidado. Sin embargo, diversas investigaciones han puesto en duda esa percepción al revelar diferencias que podrían influir en su desarrollo desde los primeros meses de vida. Lejos de tratarse de una simple creencia popular, varios estudios científicos han analizado cómo el orden de nacimiento puede tener efectos que perduran hasta la adultez. Los hallazgos muestran que esta condición estaría relacionada con aspectos educativos, económicos y de salud que se mantienen incluso con el paso de los años. Descubre qué factores explicarían estas diferencias y por qué los especialistas consideran que los primeros meses de vida son determinantes.

¿QUÉ EVIDENCIA DEMUESTRA QUE EXISTEN DESVENTAJAS EN LOS HERMANOS MENORES?

Aunque durante mucho tiempo se sostuvo que los hijos posteriores disfrutarían de padres más experimentados y un entorno económico más desahogado, diversos estudios han desmentido esta noción.

Investigaciones como la publicada en 2005 por los economistas Sandra Black, Paul Devereux y Kjell Salvanes, basada en registros poblacionales de Noruega, demostraron que los primogénitos superan sistemáticamente a sus hermanos menores en logros educativos y resultados económicos a lo largo de toda su vida.

Lo más sorprendente de estos hallazgos es que la brecha de rendimiento tiende a ampliarse conforme aumenta el orden de nacimiento dentro de la familia.

(Foto: Compartir en familia)

¿INFLUYE EL TIEMPO QUE LOS PADRES DEDICAN A CADA HIJO EN ESTA DIFERENCIA?

Una de las piezas clave para descifrar este enigma fue aportada en 2008 por el economista Joe Price. Su análisis reveló una disparidad significativa en la inversión de tiempo parental: los hijos primogénitos reciben entre 20 y 30 minutos diarios más de atención directa por parte de sus padres en comparación con sus hermanos menores cuando tenían la misma edad.

Dicha cifra, aunque parezca pequeña en el día a día, se traduce en cerca de 3.000 horas adicionales a lo largo de la infancia dedicadas a actividades estimulantes, como leer, jugar o supervisar tareas escolares, lo cual constituye una ventaja competitiva fundamental para el desarrollo cognitivo, según informa La Tercera.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS ENFERMEDADES DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA?

Una investigación basada en el seguimiento de 1,2 millones de niños en Dinamarca plantea que la exposición temprana a infecciones respiratorias podría explicar una parte importante de las diferencias entre hermanos. Según los resultados, los hijos menores presentan una probabilidad mucho mayor de ser hospitalizados por este tipo de enfermedades durante su primer año de vida. La razón sería que los hermanos mayores llevan virus al hogar después de asistir al colegio, guarderías u otras actividades, exponiendo a los bebés cuando su sistema inmunológico todavía se encuentra en desarrollo.

Este fenómeno es crítico durante los seis meses iniciales, periodo donde el cerebro consume enormes recursos energéticos para su desarrollo. Una infección grave en esta etapa puede desviar dicha energía, afectando el potencial neuronal y, consecuentemente, los ingresos y la salud mental en la vida adulta. Aun así, los autores enfatizan que estos hallazgos describen patrones estadísticos y no determinan el futuro de cada persona.

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