La cantante colombiana Shakira y el reconocido músico mexicano Luis Miguel no se llevarían para nada bien y tendrían una pésima relación, según se detalló en un programa de espectáculos en México que viene dándole una amplia cobertura a la creadora del Waka Waka, tras el anuncio que hizo sobre el fin de su relación con el destacado deportista Gerard Piqué.

Qué se sabe sobre este rumor que cada vez sale a la luz y cuál habrá sido el posible motivo por el que una de las estrellas más reconocidas de México no puede trabajar con la usual voz de los mundiales deportivos, en esta nota te lo contamos.

POR QUÉ SHAKIRA Y LUIS MIGUEL SE LLEVAN TAN MAL

Durante el programa mexicano especializado en farándula Chisme No Like, que viene dándole una amplia cobertura a cualquier paso de Shakira desde su anuncio de separación con Piqué, se explicó la razón por la que la destacada figura mexicana Luis Miguel, no soportaría a la colombiana.

Tras hablar sobre el esperado reencuentro de Shakira y su ex pareja Gerard Piqué en Estados Unidos para irse de vacaciones a las Bahamas con sus dos hijos Sasha y Milán, uno de los presentadores aseguró que entre la barranquillera y Luis Miguel habría una posible enemistad desde hace muchos años.

“¿Sabían que Luis Miguel odia a Shakira? Odia a Shakira porque Shakira lo rechazó… Según la revista Mira, hace algunos años Luis Miguel tuvo la intención de colaborar con Shakira para que ella participara en la realización de uno de sus discos, la idea de Luis Miguel era que la colombiana le compusiera tres canciones, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo”, dijo uno de los presentadores sobre la turbia relación entre estos dos íconos de la música en Latinoamérica.

POR QUÉ SHAKIRA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Shakira es uno de los nombres más buscados hoy en día no solo por las populares canciones compuestas por la artista, sino también porque recientemente confirmó su separación con el deportista Gerard Piqué debido a que salió a la luz una supuesta infidelidad del atleta a la colombiana con una mujer de aproximadamente 20 años, según medios españoles.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira hace algunas semanas.

En un primer momento, se especulaba mucho sobre esta ruptura en España. El periodista Emilio Pérez de Rozas en El Periódico aseguraba que Gerald Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Esta información fue confirmada por Laura Fa, pero la periodista fue más allá y dejó entrever que la separación habría sido producto de un engaño amoroso.

“Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. (…) “Las agencias están de guardia y quieren encontrar a esta chica y saber más detalles. No se sabe si es un desliz y ella le ha pillado, o que es una relación más consolidada”, aseguró.