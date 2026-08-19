Muchas familias aseguran su vivienda mientras el banco lo exige como condición del crédito hipotecario, pero abandonan la póliza en cuanto el inmueble pasa a ser completamente suyo. (Foto: Andina)
Muchas familias aseguran su vivienda mientras el banco lo exige como condición del crédito hipotecario, pero abandonan la póliza en cuanto el inmueble pasa a ser completamente suyo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Perú atraviesa un momento de crecimiento patrimonial sin precedentes: según el Censo 2025 del INEI, el país cuenta con 13.76 millones de viviendas particulares, frente a los 10.1 millones registrados en 2017. Sin embargo, ese mayor patrimonio familiar no viene acompañado de una mayor protección frente a los riesgos naturales, especialmente los sismos, uno de los peligros más relevantes para el país por su ubicación en una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

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