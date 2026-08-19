El Perú atraviesa un momento de crecimiento patrimonial sin precedentes: según el Censo 2025 del INEI, el país cuenta con 13.76 millones de viviendas particulares, frente a los 10.1 millones registrados en 2017. Sin embargo, ese mayor patrimonio familiar no viene acompañado de una mayor protección frente a los riesgos naturales, especialmente los sismos, uno de los peligros más relevantes para el país por su ubicación en una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

“El esfuerzo de toda una vida puede perderse en minutos. Un sismo de gran magnitud en la costa peruana puede dejar inhabitable, en cuestión de minutos, una vivienda que tomó décadas pagar. Sin ahorros suficientes para reconstruir, sin crédito hipotecario vigente y sin seguro, la pérdida patrimonial se vuelve irreversible”, advierte Javier Venturo, vicepresidente Ejecutivo de la División Legal y Regulación de RIMAC.

MIRA AQUÍ: A qué número llamar en caso de sismos o desastres naturales y cómo usarlo

Para el directivo, el crecimiento del parque habitacional peruano plantea un desafío que todavía no está resuelto: “El desafío ya no es solo construir patrimonio, sino protegerlo”.

¿Por qué las familias dejan de asegurar su vivienda una vez que terminan de pagarla?

Existe una paradoja poco discutida en el mercado peruano: muchas familias aseguran su vivienda mientras el banco lo exige como condición del crédito hipotecario, pero abandonan la póliza en cuanto el inmueble pasa a ser completamente suyo. El problema es que el riesgo no desaparece con la última cuota. La vivienda sigue expuesta a incendios, inundaciones, robos y terremotos, sin importar si tiene o no una deuda pendiente.

Según APESEG, el 88% de las pólizas de seguro de hogar en el Perú está vinculado a un crédito hipotecario, y apenas el 12% se mantiene vigente una vez cancelada la deuda. “El riesgo no desaparece con la última cuota. La vivienda sigue expuesta a incendios, inundaciones, robos y, sobre todo, a terremotos”, enfatiza Venturo.

¿Qué cubre exactamente un seguro domiciliario?

Un seguro de hogar no evita que ocurra el siniestro, pero permite gestionar sus consecuencias económicas. Dependiendo de la póliza, puede cubrir:

La estructura de la vivienda y los bienes en su interior.

Responsabilidad civil frente a terceros.

Remoción de escombros.

Alquiler temporal de una vivienda sustituta.

Asistencia ante emergencias domésticas.

“En la práctica, el seguro convierte una pérdida potencialmente devastadora en un riesgo administrable”, explica el directivo.

¿Qué pasaría si ocurre un terremoto de gran magnitud sin tener seguro?

Un sismo severo podría dañar miles de viviendas, dejar inutilizables servicios básicos durante semanas y obligar a demoler estructuras comprometidas. Sin una póliza vigente, el propietario tendría que asumir la reconstrucción con recursos propios, lo que puede reducir a una fracción el valor de un patrimonio acumulado durante décadas. En ese escenario, la contingencia deja de ser un problema inmobiliario y se convierte en una crisis financiera familiar de largo plazo.

¿Por qué tan pocas familias peruanas contratan un seguro de hogar?

Entre las principales causas de la baja contratación, RIMAC identifica:

Limitada educación financiera.

Percepción del seguro como un gasto y no como una herramienta de protección.

Desconocimiento sobre las coberturas disponibles.

Tendencia a subestimar riesgos de baja frecuencia, pero alto impacto.

La creencia de que el seguro solo es necesario mientras existe una hipoteca vigente.

¿Qué impacto tiene la baja cobertura de seguros a nivel país?

El problema trasciende lo individual. Cuando los hogares no están asegurados, la presión por la recuperación tras un desastre recae más sobre recursos públicos o sobre el endeudamiento de las familias afectadas. “Un mayor nivel de aseguramiento permitiría transferir parte de ese riesgo al sistema asegurador y acelerar la recuperación económica del país tras un evento sísmico de gran escala. La pregunta relevante ya no es cuánto cuesta asegurar una vivienda, sino cuánto se pierde al no contar con esa protección”, concluye Venturo.

¿Qué se necesita para cerrar esta brecha aseguradora?

El desafío es compartido entre varios actores:

Las aseguradoras deben simplificar sus productos.

El sistema financiero puede promover coberturas más allá del crédito hipotecario.

El Estado debe fortalecer la educación financiera vinculada a la gestión del riesgo de desastres.

Mientras esa articulación no se dé, millones de viviendas peruanas seguirán expuestas a que un solo evento sísmico borre, en cuestión de minutos, el patrimonio de toda una vida.

VIDEO RECOMENDADO