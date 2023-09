Por qué Sporting Cristal ha rechazado las ofertas que llegaron por Joao Grimaldo

Sin duda, Joao Grimaldo viene pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, desde la convocatoria a la selección peruana a convertirse en una de las figuras más importantes de Sporting Cristal en la Liga 1. En medio de este gran presente, el gerente deportivo de la institución rimense reveló que el futbolista tuvo ofertas de Europa y Asia, pero que las rechazaron.

¿POR QUÉ SPORTING CRISTAL RECHAZÓ LAS OFERTAS QUE TUVO JOAO GRIMALDO?

Guido Bravo, gerente deportivo de Sporting Cristal, decidió pronunciarse sobre el presente que vive Joao Grimaldo, una de las piezas fundamentales en el equipo rimense durante esta temporada y que ya hizo su debut con la Selección Peruana enfrentando a Brasil. Ante ello, el directivo mencionó que sí han recibido propuestas por el extremo, pero que han sido rechazadas por ahora.

“Sí, han llegado (ofertas). Las hemos rechazado porque consideramos que los jugadores, si bien tienen que irse, hay que encontrar el mejor momento que coincida con su madurez futbolística (...) Nosotros, en estos momentos, estamos priorizando la pelea por el título, que es algo que con lo que soñamos”, dijo Guido Bravo en entrevista para RPP.

Además, el directivo del conjunto cervecero puso en duda a la organización de la Liga 1 ya que no le permita reforzar su equipo ante una posible venta, por lo que decidió comparar el caso de su jugador con lo sucedido hace unos meses entre Bryan Reyna y Alianza Lima.

“Algo similar le pasó a Alianza Lima con Bryan Reyna. La Liga 1 tiene que planificar dentro del reglamento de que los clubes puedan permitir la salida de los jugadores reemplazando a otros. Hoy en día, no podemos vender un jugador porque no podemos traer a nadie. Los clubes que pelean por el título no van a querer deshacerse de sus mejores hombres y que la Liga 1 nos pueda dar la posibilidad de reemplazarlos ayudaría a que la industria crezca”, expresó.

¿CUÁNTO VALE JOAO GRIMALDO?

De acuerdo con la información actualizada del portal especializado Transfermarkt, después de ser convocado por primera vez a la selección peruana, el valor del delantero nacional de 20 años logró alcanzar los 1,3 millones de euros.

¿QUÉ PASÓ CON BRYAN REYNA Y ALIANZA LIMA?

Como se recuerda, Bryan Reyna tenía la gran oportunidad de fichar por el Gremio de Porto Alegre de Brasil, se supo que existió una propuesta formal y el atacante estaba de acuerdo con ello, pero Alianza Lima no aceptó los términos y el futbolista tuvo que seguir en el club.